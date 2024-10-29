Саакашвили призвал оппозицию вести непрерывные протесты. Видео

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Саакашвили заявил, что не стоит ждать поддержки Запада
Саакашвили заявил, что не стоит ждать поддержки Запада Фото:

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозиционеров вести массовые уличные протесты после победы на прошедших парламентских выборах партии «Грузинская мечта». Об этом сообщает NewsGeorgia.

«Дорог каждый час! Потеря времени равносильна смерти!» — передает NewsGeorgia сообщение Саакашвили, опубликованное в его соцсетях. Бывший президент Грузии добавил, что нельзя полагаться только на поддержку западных союзников.

После прошедших 26 октября парламентских выборов в Грузии представители оппозиции выразили недовольство результатами, обвинив власти в манипулировании итогами голосования. В понедельник у здания парламента состоялся крупный митинг, на котором участники выдвинули требования к организации нового голосования под наблюдением международных организаций.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозиционеров вести массовые уличные протесты после победы на прошедших парламентских выборах партии «Грузинская мечта». Об этом сообщает NewsGeorgia . «Дорог каждый час! Потеря времени равносильна смерти!» — передает NewsGeorgia сообщение Саакашвили, опубликованное в его соцсетях. Бывший президент Грузии добавил, что нельзя полагаться только на поддержку западных союзников. После прошедших 26 октября парламентских выборов в Грузии представители оппозиции выразили недовольство результатами, обвинив власти в манипулировании итогами голосования. В понедельник у здания парламента состоялся крупный митинг, на котором участники выдвинули требования к организации нового голосования под наблюдением международных организаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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