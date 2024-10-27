В Грузии завершились выборы, на которых победила партия «Грузинская мечта». В СМИ эту партию часто называют пророссийской и отмечают, что именно она ответственна в откате евроинтеграции и сближении с Россией. URA.RU поговорило с политологами о том, что означает победа «Грузинской мечты» и как выборы скажутся на отношениях Грузии с Россией.
«Грузинская мечта» — это пророссийская партия?
Многие источники называют победившую на выборах партию «Грузинскую мечту» — пророссийской. Однако руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог Антон Бредихин в разговоре с URA.RU подчеркнул, что понятие «пророссийской» не применимо не только к «Грузинской мечте», но и ни к одной политической силе Грузии.
«Со времен „Революции роз“ в Грузии (смена власти в Грузии в 2003 году, в результате которой руководство страны перешло к Михаилу Саакашвили, — прим. URA.RU) понятие пророссийской партии не применимо ни по отношению ни к одной политической силе страны, — уверен Антон Бредихин. „Но то, что ‚Грузинская мечта‘ способна выстроить паритетные отношения с нашей страной, что она может сохранить действующий баланс в отношениях, и даже его улучшить — вот об этом мы можем сказать“.
О том, что «Грузинскую мечту» нельзя отнести ни к прозападной, ни к пророссийской партии, URA.RU считает политолог Наталия Елисеева. По словам эксперта, победившая партия проявляет нейтралитет к Европейскому Союзу, но в то же время, настроена на сотрудничество с Россией.
«Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что регулирование отношений с Россией является приоритетом для правящей партии „Грузинская мечта“», — отметила Наталия Елисеева. «Тут нужно обратить внимание на то, что происходило в Грузии в последнее время, и не так особо сильно радоваться».
Как изменятся отношения России и Грузии
Антон Бредихин отметил, что победа «Грузинской мечты» может оказаться выгодной для России. Победившая партия может помочь развить сотрудничество между странами.
«Конечно же, „Грузинская мечта“ является той силой, с которой Россия, в принципе, дальше может продолжить диалог, улучшать взаимоотношения между нашими странами», — подчеркнул Антон Бредихин. «Это партия, которая не будет способствовать какой-то санкционному накалу в отношении России либо ухудшению взаимоотношений между нашими странами».
Но несмотря на то, что «Грузинская мечта» настроена на сотрудничество с Россией, эксперты не питают особых надежд на резкое улучшение в отношениях стран, ведь осталось еще много нерешенных конфликтов. «Это не значит, что Грузия полностью станет пророссийской и у нас снова будет все как раньше: хорошие взаимоотношения, и вообще все будет классно и здорово. Напоминаю, что периодически звучали различные заявления по поводу Абхазии и Южной Осетии. А этот вопрос, я полагаю, Грузия так или иначе будет поднимать еще», — уверена политолог Наталия Елисеева. «И в целом Европейский Союз никоим образом не оставит попыток давления на Грузию».
О том, что Евросоюз продолжит оказывать давление на «Грузинскую мечту», напомнил и политолог Антон Бредихин. «Мы знаем о том, что „Грузинская мечта“ находится под давлением со стороны западных политиков. Что Вашингтон и Брюссель выступал в ее адрес крайне негативно. Что у нее есть конфронтация с действующим президентом страны», — добавил политолог.
Даже если отношения между Россией и Грузией начнут улучшаться, это не значит, что из-за давления западных стран события не примут другой оборот. Потому что в истории есть примеры стран, которые поддерживали Россию, но были «сломлены», считает Наталия Елисеева. «Возьмем ту же Сербию. Вроде тоже были в свое время друзьями, но пару инцидентов с Косово, полыхающий конфликт, очень быстро потушили всю любовь к России. И здесь, по факту, может быть тоже самое», — подчеркнула Наталия Елисеева.
Как победа «Грузинской мечты» скажется на СВО
По словам Наталии Елисеевой, один из самых важных факторов, связанных с победой «Грузинской мечты» на выборах, касается СВО. Политолог отметила, что такой результат выборов поможет избежать появления второго фронта.
«Как заявляли представители той же „Грузинской мечты“, Европейский Союз просил открыть второй фронт, начать войну с Россией. И по факту можно сейчас сказать, что на данный момент победа данной партии говорит о том, что новой российско-грузинской войны не будет. Это главный и основной момент», — заявила Наталия Елисеева. «Более того, перспектива расширения Европейского Союза в Закавказье тоже на данный момент тоже будет под вопросом».
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