Кандидата на пост президента США Камалу Харрис подозревают в том, что она разыграла постановочную сцену, когда посещала штаб-квартиру Демократической партии. По словам очевидцев, во время выступления перед членами штаба, внезапно раздался телефонный звонок. Проведя беседу с якобы избирателем, Харрис продемонстрировала публике экран смартфона. Но вместо списка контактов на ее гаджете была открыта камера.
«Вице-приезиденту позвонили из „обслуживания мобильного банкинга“. Харрис взяла трубку и спросила у собеседника, сходил ли он на выборы. После небольшой паузы она произнесла: „Вы это сделали? Спасибо!“ Зал взорвался аплодисментами. Но когда Харрис повернула к публике экран телефона, то все заметили, что на нем была включена камера», — пишет New York Post.
Авторы материала подозревают, что Харрис инициировала телефонный разговор, чтобы приободрить своих сторонников. Позже сообщалось, что настроение в команде Харрис значительно испортилось. Харрис проигрывает президентскую гонку. Об этом со ссылкой на источник в команде демократов заявила корреспондент телеканала Fox News Джеки Хайнрих. За тем, как в США проходят выборы президента, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
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