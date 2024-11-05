В США начались выборы президента: онлайн-трансляция

05 ноября 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

На пост президента США претендуют Трамп и Харрис Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Соединенных Штатах 5 ноября состоятся 60-е выборы президента. Основные кандидаты на этот пост — экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис. Ожидается, что в выборах примут участие около 170 миллионов избирателей. Первые результаты выборов будут опубликованы в среду, однако окончательный подсчет голосов может занять несколько недель. URA.RU начинает текстовую онлайн-трансляцию голосования. 18:21 На избирательном участке в Филадельфии образовалась длинная очередь избирателей всего через полчаса после открытия, чего не наблюдалось уже много лет. Журналист NBC News Джей Грей отметил, что эти выборы отличаются от предыдущих. 17:43 По данным букмекеров, на выборах в «колеблющихся» штатах прогнозируется следующая ситуация:



— Пенсильвания: победа Трампа (52% против 48% за Харрис).

— Аризона: победа Трампа (73% против 27% за Харрис).

— Джорджия: победа Трампа (64% против 36% за Харрис).

— Мичиган: победа Харрис (63% против 37% за Трампа).

— Невада: победа Трампа (58% против 42% за Харрис).

— Северная Каролина: победа Трампа (63% против 37% за Харрис).

— Висконсин: победа Харрис (59% против 41% за Трампа). Новость по теме До выборов в США осталось три часа: где смотреть эфир, когда будут известны результаты 17:37 В Уилмингтоне в Северной Каролине у избирательного участка «Лойал Орденанс Мус Лодж» в 6:30 утра по местному времени образовалась длинная очередь из 30-40 человек, которая продолжала расти. В округе Гвиннетт в штате Джорджия рано утром также выстраивалась очередь желающих получить открепительные удостоверения и зарегистрироваться для наблюдения за выборами. 17:32 Камала Харрис и Дональд Трамп призывают избирателей голосовать в день выборов. Харрис написала, что пришло время, чтобы голоса граждан были услышаны, а Трамп в своем сообщении призвал выходить и голосовать, чтобы «вместе сделать Америку великой». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Соединенных Штатах 5 ноября состоятся 60-е выборы президента. Основные кандидаты на этот пост — экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис. Ожидается, что в выборах примут участие около 170 миллионов избирателей. Первые результаты выборов будут опубликованы в среду, однако окончательный подсчет голосов может занять несколько недель. URA.RU начинает текстовую онлайн-трансляцию голосования. 18:21 05.11.2024 На избирательном участке в Филадельфии образовалась длинная очередь избирателей всего через полчаса после открытия, чего не наблюдалось уже много лет. Журналист NBC News Джей Грей отметил, что эти выборы отличаются от предыдущих. 17:43 05.11.2024 По данным букмекеров, на выборах в «колеблющихся» штатах прогнозируется следующая ситуация: — Пенсильвания: победа Трампа (52% против 48% за Харрис). — Аризона: победа Трампа (73% против 27% за Харрис). — Джорджия: победа Трампа (64% против 36% за Харрис). — Мичиган: победа Харрис (63% против 37% за Трампа). — Невада: победа Трампа (58% против 42% за Харрис). — Северная Каролина: победа Трампа (63% против 37% за Харрис). — Висконсин: победа Харрис (59% против 41% за Трампа). 17:37 05.11.2024 В Уилмингтоне в Северной Каролине у избирательного участка «Лойал Орденанс Мус Лодж» в 6:30 утра по местному времени образовалась длинная очередь из 30-40 человек, которая продолжала расти. В округе Гвиннетт в штате Джорджия рано утром также выстраивалась очередь желающих получить открепительные удостоверения и зарегистрироваться для наблюдения за выборами. 17:32 05.11.2024 Камала Харрис и Дональд Трамп призывают избирателей голосовать в день выборов. Харрис написала, что пришло время, чтобы голоса граждан были услышаны, а Трамп в своем сообщении призвал выходить и голосовать, чтобы «вместе сделать Америку великой».