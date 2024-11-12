Курганская область не вошла в список регионов, которым спишут долги

Правительство России не включило Курганскую область в число субъектов, которым простят часть долгов по бюджетным кредитам. В реестр вошли 25 регионов страны. Об этом говорится в распоряжении №3028-р, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Правительство РФ решило списать задолженность 25 регионам на сумму 25,9 млрд рублей. Власти этих российских субъектов активно развивают транспортную, энергетическую и коммунальную инфраструктуру, необходимую для запуска новых инвестпроектов, поэтому имеют право на списание задолженности», — указано в тексте документа, опубликованного на сайте кабмина. В списке регионов на списание долгов нет Курганской области.
В распоряжении написано, что часть задолженности по бюджетным кредитам будет списана Башкирии, Карелии, Коми, Татарстану, Хакасии, Удмуртии, Чувашии, Алтайскому, Забайкальскому, Краснодарскому, Пермскому, Ставропольскому краям. Также долги простят Астраханской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Новосибирской, Пензенской, Томской, Тульской и Ярославской областям.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что правительство может списать региону часть госдолга на 10,5 миллиарда рублей. Эти средства в течение пяти лет планировалось направить на решение проблем в сфере ЖКХ и развитие экономики.
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