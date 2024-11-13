Правительство раскрыло порядок выплат раненым военным

Правительство утвердило размеры единоразовых выплат раненым участникам СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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При получении тяжелых травм военным предусмотрена выплата в размере трех миллионов рублей
При получении тяжелых травм военным предусмотрена выплата в размере трех миллионов рублей Фото:

Правительство РФ утвердило размеры единовременных выплат для раненых участников специальной военной операции. Соответствующее постановление было размещено на официальном сайте кабинета министров.

«Правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий», — говорится на сайте правительства. Согласно документу, если военный получил тяжелые травмы, то ему выплатят три миллиона рублей. В случае, если травмы легкой степени, то человек может рассчитывать на один миллион. Для остальных ранений сумма выплат составит 100 тысяч рублей.

Эти выплаты касаются военнослужащих, получивших травмы при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, который и закрепил систему, что раненые военнослужащие будет получать выплаты в зависимости от тяжести увечий. Максимальная сумма — три миллиона рублей. 

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Правительство РФ утвердило размеры единовременных выплат для раненых участников специальной военной операции. Соответствующее постановление было размещено на официальном сайте кабинета министров. «Правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий», — говорится на сайте правительства. Согласно документу, если военный получил тяжелые травмы, то ему выплатят три миллиона рублей. В случае, если травмы легкой степени, то человек может рассчитывать на один миллион. Для остальных ранений сумма выплат составит 100 тысяч рублей. Эти выплаты касаются военнослужащих, получивших травмы при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, который и закрепил систему, что раненые военнослужащие будет получать выплаты в зависимости от тяжести увечий. Максимальная сумма — три миллиона рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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