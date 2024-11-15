В травмбольнице Сургута откроется новое отделение

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Новое отделение в сургутской травмбольнице рассчитано на 20 койко-мест
Новое отделение в сургутской травмбольнице рассчитано на 20 койко-мест Фото:

Реабилитационное отделение для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы откроется в травмбольнице Сургута (ХМАО). Оно рассчитано на 20 койко-мест. Об этом медучреждение сообщило в своем telegram-канале.

«В условиях стационара будут проходить восстановительное лечение и адаптироваться к дальнейшей жизни пациенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. Это люди со скелетной травмой различной локализации, в том числе, полученной при огнестрельном или минно-взрывном ранении», — следует из сообщения.

Врачи также планируют госпитализировать в новое отделение пациентов после протезирования суставов. Ориентировочно отделение рассчитано на 20 койко-мест, оно разместится на третьем этаже травмбольницы. А амбулаторное отделение переместят с третьего этажа на первый.

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Реабилитационное отделение для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы откроется в травмбольнице Сургута (ХМАО). Оно рассчитано на 20 койко-мест. Об этом медучреждение сообщило в своем telegram-канале. «В условиях стационара будут проходить восстановительное лечение и адаптироваться к дальнейшей жизни пациенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. Это люди со скелетной травмой различной локализации, в том числе, полученной при огнестрельном или минно-взрывном ранении», — следует из сообщения. Врачи также планируют госпитализировать в новое отделение пациентов после протезирования суставов. Ориентировочно отделение рассчитано на 20 койко-мест, оно разместится на третьем этаже травмбольницы. А амбулаторное отделение переместят с третьего этажа на первый.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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