Пассажиру рейса из Уфы в ХМАО стало плохо во время полета

Экипаж самолета решил следовать в пункт назначения
Во время полета 31 марта 45-летнему пассажиру рейса Utair из Уфы в Когалым (ХМАО) стало плохо. О случившем сообщает telegram-канал «Aviaincident».
«31 марта 2025 года в 4:32 времени МЧС рейс UTA677 Уфа — Когалым. Эксплуатант ПАО АК „Ютэйр“. Экипаж воздушного судна доложил о больном мужчине 45-ти лет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что было принято решение следовать в аэропорт назначения. Экипажем был объявлен сигнал срочности.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию Utair с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!