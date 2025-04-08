08 апреля 2025

Пассажиру рейса из Уфы в ХМАО стало плохо во время полета

© Служба новостей «URA.RU»
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Экипаж самолета решил следовать в пункт назначения
Экипаж самолета решил следовать в пункт назначения Фото:

Во время полета 31 марта 45-летнему пассажиру рейса Utair из Уфы в Когалым (ХМАО) стало плохо. О случившем сообщает telegram-канал «Aviaincident».

«31 марта 2025 года в 4:32 времени МЧС рейс UTA677 Уфа — Когалым. Эксплуатант ПАО АК „Ютэйр“. Экипаж воздушного судна доложил о больном мужчине 45-ти лет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что было принято решение следовать в аэропорт назначения. Экипажем был объявлен сигнал срочности.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию Utair с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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Во время полета 31 марта 45-летнему пассажиру рейса Utair из Уфы в Когалым (ХМАО) стало плохо. О случившем сообщает telegram-канал «Aviaincident». «31 марта 2025 года в 4:32 времени МЧС рейс UTA677 Уфа — Когалым. Эксплуатант ПАО АК „Ютэйр“. Экипаж воздушного судна доложил о больном мужчине 45-ти лет», — говорится в сообщении. Уточняется, что было принято решение следовать в аэропорт назначения. Экипажем был объявлен сигнал срочности. Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию Utair с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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