Власти ХМАО разработали более 30-ти программ для развития Арктической зоны

Проект развития Арктических территорий Югры включил в себя 32 мероприятия. Его озвучил директор департамента экономического развития округа Сергей Афанасьев.
«Директор департамента экономического развития Сергей Афанасьев представил проект окружной госпрограммы „Развитие Арктической зоны в Югре“, сформированной с учетом предложений Белоярского и Березовского районов. В нее включены 32 мероприятия», — поделился информацией губернатор ХМАО Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
Объем финансирования мероприятий составит восемь миллиардов рублей. Средства будут направлены на развитие и строительство объектов социальной, коммунальной, транспортной инфраструктуры, агропромышленного комплекса и туристической индустрии.
Кухарук ранее предложил упростить процедуру получения лицензий на добычу полезных ископаемых в Белоярском и Березовском районах. Также эти территории планируют включить в опорные населенные пункты Арктики.
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