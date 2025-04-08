08 апреля 2025

Власти ХМАО разработали более 30-ти программ для развития Арктической зоны

© Служба новостей «URA.RU»
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Программа предусматривает вложения в размере 8 миллиардов рублей
Программа предусматривает вложения в размере 8 миллиардов рублей Фото:

Проект развития Арктических территорий Югры включил в себя 32 мероприятия. Его озвучил директор департамента экономического развития округа Сергей Афанасьев.

«Директор департамента экономического развития Сергей Афанасьев представил проект окружной госпрограммы „Развитие Арктической зоны в Югре“, сформированной с учетом предложений Белоярского и Березовского районов. В нее включены 32 мероприятия», — поделился информацией губернатор ХМАО Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

Объем финансирования мероприятий составит восемь миллиардов рублей. Средства будут направлены на развитие и строительство объектов социальной, коммунальной, транспортной инфраструктуры, агропромышленного комплекса и туристической индустрии.

Кухарук ранее предложил упростить процедуру получения лицензий на добычу полезных ископаемых в Белоярском и Березовском районах. Также эти территории планируют включить в опорные населенные пункты Арктики.

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Проект развития Арктических территорий Югры включил в себя 32 мероприятия. Его озвучил директор департамента экономического развития округа Сергей Афанасьев. «Директор департамента экономического развития Сергей Афанасьев представил проект окружной госпрограммы „Развитие Арктической зоны в Югре“, сформированной с учетом предложений Белоярского и Березовского районов. В нее включены 32 мероприятия», — поделился информацией губернатор ХМАО Руслан Кухарук в своем telegram-канале. Объем финансирования мероприятий составит восемь миллиардов рублей. Средства будут направлены на развитие и строительство объектов социальной, коммунальной, транспортной инфраструктуры, агропромышленного комплекса и туристической индустрии. Кухарук ранее предложил упростить процедуру получения лицензий на добычу полезных ископаемых в Белоярском и Березовском районах. Также эти территории планируют включить в опорные населенные пункты Арктики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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