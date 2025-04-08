В ХМАО частные пожарные пожаловались Бастрыкину на прессинг от МЧС

В Нижневартовске «Уральская пожарно-спасательная компания» ищет защиты у главы следственного комитета России Александра Бастрыкина. Компания заявляет о давлении со стороны МЧС после заключения ими выигранного контракта с нефтяной компанией.
«В 2023 году мы выиграли тендер на оказание услуг в области пожарной безопасности у одной из нефтяных компаний. И после этого МЧС организовало внеплановую выездную проверку с необоснованными причинами. Конкуренты заявляли прямо, что „вы долго не проработаете, мы лишим вас лицензии, тут все поделено“. А затем начались проверки», — рассказал URA.RU один из сотрудников компании Антон.
По словам источника, угрозы начали поступать из-за того, что частники «подсидели» другую компанию, которая ранее работала с нефтяниками. Пожарных завалили проверками, предъявляли претензии к тому, что у них нет собственного депо для хранения техники и средств индивидуальной защиты и грозились лишить лицензии. Частники не согласились с этой претензией и обратились в арбитражный суд ХМАО, он удовлетворил иск (копия решения есть в распоряжении редакции). Однако, по их утверждениям, МЧС отказывается выполнять решения суда. Пожарные продолжают получать предупреждения, а по закону после трех претензий их могут лишить лицензии на работу. Представители компании попали на прием к Александру Бастрыкину, в центральном аппарате пообещали разобраться в ситуации.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе МЧС по ХМАО и следственном комитете региона. На момент публикации ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!