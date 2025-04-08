Аналитики назвали выгодные направления отдыха на майские праздники для жителей ХМАО

Жители ХМАО на майские праздники дешевле всего смогут улететь в Новосибирск. Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали корреспонденту URA.RU, что билет в одну сторону в данном направлении обойдется в 7 000 рублей, а снять номер на ночь здесь можно за 3 тысячи рублей.
«Жителям ХМАО на майские праздники выгоднее всего отправиться в Новосибирск. Билет в одну сторону обойдется примерно в 7 000 рублей, а номер в местных отелях стоит около 3 000 рублей», — сообщили эксперты. Также среди выгодных направлений оказалась Тюмень — улететь туда можно в среднем за 7 200 рублей, а снять номер в гостинице — за три тысячи. Также в топ выгодных направлений попал Омск (8 500 и 2 800 рублей), Красноярск (9 500 и 3 000 рублей) и Барнаул (10 000 и 2 800 рублей).
За границу можно выгодно слетать в Худжанд. Билет в одну сторону в город Таджикистана будет стоить в среднем 14 000 рублей и 3 500 рублей за номер в отеле. В Бишкек можно отправиться за 15 000 рублей и снять номер — за 3 000, в Ташкент — 17 000 и 2 800 рублей, Минск — 18 000 рублей и 5 000, а полет в Астану обойдется в 20 000 рублей со средним чеком за номер в 3 000 рублей.
Жителям ХМАО в феврале дешевле всего можно было слетать в Красноярск. Перелет в одну сторону стоил в среднем 6 500 рублей.
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