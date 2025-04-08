В СК РФ заинтересовались резким ростом числа получателей субсидий в Сургуте

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах проверки информации по увеличению числа получателей социальных пособий в Сургуте (ХМАО). По данным ведомства, рост вызван за счет лиц, недавно получивших гражданство.
«В социальных медиа сообщается, что в Сургуте за год выросло число выданных субсидий, получателями которых являются лица, приобретшие гражданство Российской Федерации. По данному факту следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре организована процессуальная проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что мероприятия направлены на выявление возможных фактов неправомерной выдачи субсидий. В соцмедиа также сообщается, что среди лиц, недавно получивших гражданство, проводятся обучающие семинары по получению пособий.
Сургут считается городом привлекательным для мигрантов. По словам депутата Думы ХМАО Рината Айсина, за последний год количество получателей субсидий увеличилось на 40 тысяч человек, что составляет более 50% от прежнего числа. Это привело к дополнительным выплатам на сумму 5 миллиардов рублей.
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