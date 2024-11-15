Коммунальщики рассказали, когда подадут воду курганцам

В Кургане и нескольких прилегающих населенных пунктах восстановление водоснабжения после запуска Арбинки ожидается к 04:00 утра и к 12:00 дня 16 ноября в зависимости от района. Системе потребуется время для того, чтобы полностью заполниться водой и выйти на нормальный режим работы. Об этом сообщила ресурсоснабжающая организация «Водный союз».
«После запуска Арбинки потребуется время на то, чтобы система заполнилась водой. Таким образом, выйти на нормальный режим работы и полностью восстановить водоснабжение в городе Кургане, поселке Юргамыш, поселке Путейский, селе Кетово, микрорайоне Черемухово, микрорайоне Тополя, поселке Увал планируется к 4:00 часам утра», — сообщили представители коммунальных служб в telegram-канале организации.
В дополнение к этому, для населенных пунктов поселок Восточный, микрорайон Заозерный и поселок Рябково полное восстановление водоснабжения запланировано к 12:00 того же дня. В период проведения ремонтных работ и промывки сетей в учреждения социальной сферы, где присутствует круглосуточное пребывание людей, обеспечен подвоз воды.
Ранее сообщалось, что в Кургане 15 ноября с 0:00 до 24:00 будет приостановлена подача холодной воды из-за реконструкции очистных сооружений водопровода «Арбинка». Отключение затронет весь город, а также рабочий поселок Новый Мир, село Кетово и микрорайоны Путейский, Черемухово и Тополя. В ходе работ также будет заменена запорная арматура на стандартной сети. После включения вода будет с повышенным содержанием хлора. Использовать ее можно будет только для технических нужд до подтверждения безопасности аккредитованной лабораторией 17 ноября.
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