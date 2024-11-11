11 ноября 2024

В Кургане на сутки отключат воду из-за остановки Арбинских очистных сооружений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане отключат воду на сутки
В Кургане отключат воду на сутки Фото:

В Кургане на 24 часа прекратят подачу холодной воды из-за реконструкции очистных сооружений водопровода «Арбинка». Об этом сообщает «Водный союз».

«Под отключение попадут: г. Курган — полностью, р.п. Новый Мир, с . Кетово, микрорайоны Путейский, Черемухово, Тополя и частично Увал», — пишет пресс-служба компании в своем telegram-канале. Работы пройдут с 0:00 до 24:00 15 ноября. 

Отключение необходимо для завершения очередного этапа реконструкции очистных сооружений. Жителям города советуют набрать воду для своих нужд заранее. 

Кроме основных работ по реконструкции, остановка водоснабжения будет использована для замены запорной арматуры на городских сетях. После возобновления подачи воды, ожидается повышенное содержание хлора, что делает воду пригодной только для технических нужд до момента подтверждения ее безопасности аккредитованной лабораторией, что запланировано на 17 ноября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане на 24 часа прекратят подачу холодной воды из-за реконструкции очистных сооружений водопровода «Арбинка». Об этом сообщает «Водный союз». «Под отключение попадут: г. Курган — полностью, р.п. Новый Мир, с . Кетово, микрорайоны Путейский, Черемухово, Тополя и частично Увал», — пишет пресс-служба компании в своем telegram-канале. Работы пройдут с 0:00 до 24:00 15 ноября.  Отключение необходимо для завершения очередного этапа реконструкции очистных сооружений. Жителям города советуют набрать воду для своих нужд заранее.  Кроме основных работ по реконструкции, остановка водоснабжения будет использована для замены запорной арматуры на городских сетях. После возобновления подачи воды, ожидается повышенное содержание хлора, что делает воду пригодной только для технических нужд до момента подтверждения ее безопасности аккредитованной лабораторией, что запланировано на 17 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...