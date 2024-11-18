Первое официальное заявление о готовности ВСУ бомбить Курскую область: ООН призвал защитить граждан

Боррель: Киев получил разрешение США на удары вглубь РФ

19 ноября 2024 в 01:26 Размер текста - 17 +

Боррель: Киев получил разрешение США на удары вглубь РФ Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Организация Объединенных Наций (ООН) настаивает на защите всех мирных жителей в свете решения президента США Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) осуществлять дальнобойные удары по территории Курской области. Первое официальное заявление о готовности ВСУ начать наносить удары ракетами вглубь России сделал глава дипслужбы Жозеп Боррель, несмотря на то, что в Госдепе не подтвердили и не опровергли сообщения. Подробнее — в материале URA.RU. В ООН отреагировали на разрешение Запада ВСУ наносить удары вглубь России ООН сделала официальный призыв к обеспечению безопасности гражданских лиц на фоне заявлений о возможности использования США тактических баллистических ракет ATACMS для ударов вглубь России с территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге. «Все стороны должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились», — подчеркнул Стефан Дюжаррик, отреагировав на публикацию в The New York Times о возможных действиях президента США Джо Байдена. Новость по теме ВСУ ударят по крупным городам России: куда долетят ракеты — мнения экспертов Информация о том, что США разрешили ВСУ использовать дальнобойное оружие типа ATACMS исключительно для целей в Курской области, была ранее опубликована телеканалом CNN, который ссылался на источники в Белом доме. Это ставит под вопрос возможность нанесения ударов в другие регионы и подчеркивает сложность ситуации в данном конфликте. Первое официальное заявление о готовности США начать наносить удары ракетами вглубь России США предоставили Украине разрешение на осуществление ударов по территории России на расстояние до 300 километров. Об этом объявил глава внешней политики и безопасности Европейского Союза Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета глав МИД стран ЕС. «Да, администрация президента США Джо Байдена разрешила использование оружия, поставляемого Украине, в радиусе 300 километров на территории России. Это лучше, чем ничего», — передает РИА Новости слова Борреля. Глава внешней политики ЕС выразил свое мнение на счет данного решения. В дополнение Жозеп Боррель отметил, что не впечатлен указанным радиусом действия и заявил, что не располагает информацией о причинах, по которым это решение было принято именно сейчас. Британия и Франция разрешили ВСУ бить по Курской области Власти Великобритании и Франции дали разрешение Вооруженным силам Украины на использование дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает информационное агентство «РБК-Украина», ссылаясь на источники в высшем украинском командовании. Новость по теме Путин готовится к ударам дальнобойными ракетами ATACMS «Великобритания и Франция разрешили ВСУ бить по России, но есть ограничение. Украина может использовать Storm Shadow/SCALP только для атак на Курскую область», — на собственные источники ссылается «РБК-Украина». Это указание подчеркивает стратегический характер использования высокоточного оружия и его ограниченное применение. Госдеп не может подтвердить разрешение Украине бить вглубь РФ Представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что информация о возможности Украины наносить удары по территории Российской Федерации с использованием дальнобойных ракет не находит подтверждения на официальном уровне. «На сегодняшний день изменений в нашей политике нет», — проинформировал он прессу. Данные заявления были опубликованы на официальном веб-сайте Госдепартамента. Миллер подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат адаптировать передаваемые Украине вооружения в зависимости от развивающейся ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организация Объединенных Наций (ООН) настаивает на защите всех мирных жителей в свете решения президента США Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) осуществлять дальнобойные удары по территории Курской области. Первое официальное заявление о готовности ВСУ начать наносить удары ракетами вглубь России сделал глава дипслужбы Жозеп Боррель, несмотря на то, что в Госдепе не подтвердили и не опровергли сообщения. Подробнее — в материале URA.RU. ООН сделала официальный призыв к обеспечению безопасности гражданских лиц на фоне заявлений о возможности использования США тактических баллистических ракет ATACMS для ударов вглубь России с территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге. «Все стороны должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились», — подчеркнул Стефан Дюжаррик, отреагировав на публикацию в The New York Times о возможных действиях президента США Джо Байдена. Информация о том, что США разрешили ВСУ использовать дальнобойное оружие типа ATACMS исключительно для целей в Курской области, была ранее опубликована телеканалом CNN, который ссылался на источники в Белом доме. Это ставит под вопрос возможность нанесения ударов в другие регионы и подчеркивает сложность ситуации в данном конфликте. США предоставили Украине разрешение на осуществление ударов по территории России на расстояние до 300 километров. Об этом объявил глава внешней политики и безопасности Европейского Союза Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета глав МИД стран ЕС. «Да, администрация президента США Джо Байдена разрешила использование оружия, поставляемого Украине, в радиусе 300 километров на территории России. Это лучше, чем ничего», — передает РИА Новости слова Борреля. Глава внешней политики ЕС выразил свое мнение на счет данного решения. В дополнение Жозеп Боррель отметил, что не впечатлен указанным радиусом действия и заявил, что не располагает информацией о причинах, по которым это решение было принято именно сейчас. Власти Великобритании и Франции дали разрешение Вооруженным силам Украины на использование дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает информационное агентство «РБК-Украина», ссылаясь на источники в высшем украинском командовании. «Великобритания и Франция разрешили ВСУ бить по России, но есть ограничение. Украина может использовать Storm Shadow/SCALP только для атак на Курскую область», — на собственные источники ссылается «РБК-Украина». Это указание подчеркивает стратегический характер использования высокоточного оружия и его ограниченное применение. Представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что информация о возможности Украины наносить удары по территории Российской Федерации с использованием дальнобойных ракет не находит подтверждения на официальном уровне. «На сегодняшний день изменений в нашей политике нет», — проинформировал он прессу. Данные заявления были опубликованы на официальном веб-сайте Госдепартамента. Миллер подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат адаптировать передаваемые Украине вооружения в зависимости от развивающейся ситуации.