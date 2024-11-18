В Госдепе сделали неожиданное заявление по ударам вглубь РФ

Государственный департамент США не подтверждает информацию о предоставлении Украине права наносить удары дальнобойными ракетами по территории Российской Федерации. Об этом сообщил представитель ведомства Мэттью Миллер.
«Сегодня у меня нет новостей о каких-либо изменениях в нашей политике», — пояснил он журналистам. Выступление транслирует сайт Госдепа. Миллер также добавил, что США будут продолжать адаптировать вооружения, предоставляемые Украине, в соответствии с текущими обстоятельствами.
Ранее газета New York Times, ссылаясь на неуточненные источники в американском правительстве, сообщила, что президент США Джо Байден одобрил использование Украиной американских ракет дальнего действия для осуществления ударов по России. Предположительно, первые такие удары будут выполнены с использованием ракет ATACMS.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал, что разрешение нанесения ударов по российской территории усилит напряженность и напомнил, что президент России Владимир Путин четко выразил позицию Москвы по этому вопросу. Решение стран НАТО о поддержке Киева в использовании западных дальнобойных вооружений может привести к их прямому участию в украинском конфликте и потребует от России реагирования на возникающие угрозы, подчеркнул президент.
Ранее URA.RU писало о том, что глава внешней политики и безопасности Европейского Союза Жозеп Боррель подтвердил согласие Соединенных Штатов на осуществление Украиной ударов по России. Он одобрил пуск на расстояние до 300 километров.
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