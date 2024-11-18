18 ноября 2024

В Госдепе сделали неожиданное заявление по ударам вглубь РФ

Миллер: госдеп не может подтвердить разрешение Украине бить вглубь РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В госдепе США не смогли внятно ответить на вопросы журналистов о санкционировании ударов вглубь России
В госдепе США не смогли внятно ответить на вопросы журналистов о санкционировании ударов вглубь России Фото:

Государственный департамент США не подтверждает информацию о предоставлении Украине права наносить удары дальнобойными ракетами по территории Российской Федерации. Об этом сообщил представитель ведомства Мэттью Миллер.

«Сегодня у меня нет новостей о каких-либо изменениях в нашей политике», — пояснил он журналистам. Выступление транслирует сайт Госдепа. Миллер также добавил, что США будут продолжать адаптировать вооружения, предоставляемые Украине, в соответствии с текущими обстоятельствами.

Ранее газета New York Times, ссылаясь на неуточненные источники в американском правительстве, сообщила, что президент США Джо Байден одобрил использование Украиной американских ракет дальнего действия для осуществления ударов по России. Предположительно, первые такие удары будут выполнены с использованием ракет ATACMS.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал, что разрешение нанесения ударов по российской территории усилит напряженность и напомнил, что президент России Владимир Путин четко выразил позицию Москвы по этому вопросу. Решение стран НАТО о поддержке Киева в использовании западных дальнобойных вооружений может привести к их прямому участию в украинском конфликте и потребует от России реагирования на возникающие угрозы, подчеркнул президент.

Ранее URA.RU писало о том, что глава внешней политики и безопасности Европейского Союза Жозеп Боррель подтвердил согласие Соединенных Штатов на осуществление Украиной ударов по России. Он одобрил пуск на расстояние до 300 километров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Государственный департамент США не подтверждает информацию о предоставлении Украине права наносить удары дальнобойными ракетами по территории Российской Федерации. Об этом сообщил представитель ведомства Мэттью Миллер. «Сегодня у меня нет новостей о каких-либо изменениях в нашей политике», — пояснил он журналистам. Выступление транслирует сайт Госдепа. Миллер также добавил, что США будут продолжать адаптировать вооружения, предоставляемые Украине, в соответствии с текущими обстоятельствами. Ранее газета New York Times, ссылаясь на неуточненные источники в американском правительстве, сообщила, что президент США Джо Байден одобрил использование Украиной американских ракет дальнего действия для осуществления ударов по России. Предположительно, первые такие удары будут выполнены с использованием ракет ATACMS. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал, что разрешение нанесения ударов по российской территории усилит напряженность и напомнил, что президент России Владимир Путин четко выразил позицию Москвы по этому вопросу. Решение стран НАТО о поддержке Киева в использовании западных дальнобойных вооружений может привести к их прямому участию в украинском конфликте и потребует от России реагирования на возникающие угрозы, подчеркнул президент. Ранее URA.RU писало о том, что глава внешней политики и безопасности Европейского Союза Жозеп Боррель подтвердил согласие Соединенных Штатов на осуществление Украиной ударов по России. Он одобрил пуск на расстояние до 300 километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...