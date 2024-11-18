«РБК-Украина»: Британия и Франция разрешили ВСУ бить по Курской области

19 ноября 2024 в 01:07 Размер текста - 17 +

Киев получил разрешение на использование дальнобойных ракет, но с ограничением Фото: Army Spc. Devin Klecan / U.S. Department of Defense новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Власти Великобритании и Франции разрешили киевскому режиму использовать дальнобойное оружие для ударов по РФ. При этом есть указание обстреливать только один регион, пояснили источники в высшем украинском командовании. «Великобритания и Франция разрешили ВСУ бить по России, но есть ограничение. Украина может использовать Storm Shadow/SCALP только для атак на Курскую область», — на собственные источники ссылается «РБК-Украина». Ранее американский лидер Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS. Советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что решение об ударах вглубь российских регионов является еще одним шагом к эскалации конфликта. По мнению украинского президента Владимира Зеленского доступ ВСУ к дальнобойным ракетам — часть «плана победы» Украины, пишет «Национальная служба новостей». Как мир отреагировал на эти события — узнаете из материла URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Великобритании и Франции разрешили киевскому режиму использовать дальнобойное оружие для ударов по РФ. При этом есть указание обстреливать только один регион, пояснили источники в высшем украинском командовании. «Великобритания и Франция разрешили ВСУ бить по России, но есть ограничение. Украина может использовать Storm Shadow/SCALP только для атак на Курскую область», — на собственные источники ссылается «РБК-Украина». Ранее американский лидер Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS. Советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что решение об ударах вглубь российских регионов является еще одним шагом к эскалации конфликта. По мнению украинского президента Владимира Зеленского доступ ВСУ к дальнобойным ракетам — часть «плана победы» Украины, пишет «Национальная служба новостей». Как мир отреагировал на эти события — узнаете из материла URA.RU.