В ООН потребовали защитить гражданских лиц после сообщения об ударах вглубь РФ

ООН призывает к обеспечению безопасности гражданских лиц на фоне сообщений о том, что США разрешили наносить удары с территории Украины вглубь России тактическими баллистическими ракетами ATACMS. О этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«Все стороны должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились», — заявил Стефан Дюжаррик, комментируя публикацию в газете The New York Times. Об этом пишет РИА Новости. Дополнительно на брифинге подчеркивалась необходимость принятия всех возможных мер для минимизации рисков для мирного населения в зоне возможных военных действий.
Ранее Байден утвердил использование украинскими вооруженными силами американских ракет большой дальности ATACMS, как сообщает газета The New York Times. Ожидается, что эти ракеты могут быть применены в военных операциях против российских войск в Курской области. Тем не менее, официальное подтверждение от Белого дома на данный момент отсутствует.
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