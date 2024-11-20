ЦБ заявил об ускоренном росте цен на бензин в Свердловской области

Цены выросли из-за сокращения предложения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области в октябре рост цен на бензин всех популярных марок ускорился по сравнению с прошлым годом. Это связано с сокращением его предложения на внутреннем рынке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского главного управления Центрального банка РФ.

«Год назад бензин дешевел из-за вступивших в силу ограничений на экспорт и возврата полных параметров демпфера — государственного механизма сдерживания изменения стоимости топлива на внутреннем рынке при колебании мировых цен на нефтепродукты. В этом году бензин дорожал в том числе из-за некоторого сокращения его предложения внутри страны», — пояснила экономист банка Анна Саввулиди.

Ранее URA.RU фиксировало повышение цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 на некоторых заправках. Первый подорожал с 24 октября по 8 ноября примерно на 1,4%, а второй — на 0,5%.