20 ноября 2024

В Пермском крае задержали сторонника террористов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сторонника террористов приговорили к шести годам колонии
Сторонника террористов приговорили к шести годам колонии Фото:

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю задержали сторонника международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Иностранный гражданин опубликовал в соцсети видео и комментарии к ним, имющие признаки пропаганды и оправдания терроризма и экстремизма. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ», — говорится в сообщении.

Центральный окружной военный суд признал мужчину виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд наложил на него запрет на администрирование интернет-ресурсов на срок четыре года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники УФСБ по Пермскому краю задержали сторонника международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Иностранный гражданин опубликовал в соцсети видео и комментарии к ним, имющие признаки пропаганды и оправдания терроризма и экстремизма. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ», — говорится в сообщении. Центральный окружной военный суд признал мужчину виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд наложил на него запрет на администрирование интернет-ресурсов на срок четыре года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...