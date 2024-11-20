В Пермском крае задержали сторонника террористов

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю задержали сторонника международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Иностранный гражданин опубликовал в соцсети видео и комментарии к ним, имющие признаки пропаганды и оправдания терроризма и экстремизма. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ», — говорится в сообщении.
Центральный окружной военный суд признал мужчину виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд наложил на него запрет на администрирование интернет-ресурсов на срок четыре года.
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