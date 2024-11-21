Директор школы Екатеринбурга рассказала о состоянии ученика, которому пробили череп

Екатеринбургский пятиклассник, которому диагностировали перелом стенки глазницы после избиения другим учеником, присутствовал на уроках почти сразу после произошедшего. Как сообщила корреспонденту URA.RU директор школы Оксана Рожкова, мальчик «сразу же был в нормальном состоянии».
«Все субъекты профилактики о происшествии проинформированы своевременно. Школа отработала беседы с родителями, с детьми, и, соответственно, все, что надо было сделать для того, чтобы исключить подобное в дальнейшем», — рассказала Оксана Рожкова, уточнив, что в школе прошла внутренняя проверка, для детей проводятся профилактические мероприятия. По ее словам, родители ученика не предъявляли ей претензий.
Инцидент произошел днем 3 октября за территорией школы. Как уточнила агентству Оксана Рожкова, это произошло не в учебное время. По факту избиения мальчика прокуратура проводит проверку. Во время нее сотрудники ведомства оценят соблюдение законодательства по охране жизни и здоровья детей, а также эффективность работы системы профилактики и пресечения противоправных действий среди молодежи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!