Директор школы Екатеринбурга рассказала о состоянии ученика, которому пробили череп

Екатеринбургский пятиклассник, которому пробили череп, не прекращал учебу
© Служба новостей «URA.RU»
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Пробное ЕГЭ по информатике на базе Гимназии №39. Екатеринбург, обучение, егэ, школьник, урок, класс, занятие, экзамен, учеба, ученик, школа, образование, классная комната
В школе прошла внутренняя проверка (архивное фото) Фото:

Екатеринбургский пятиклассник, которому диагностировали перелом стенки глазницы после избиения другим учеником, присутствовал на уроках почти сразу после произошедшего. Как сообщила корреспонденту URA.RU директор школы Оксана Рожкова, мальчик «сразу же был в нормальном состоянии».

«Все субъекты профилактики о происшествии проинформированы своевременно. Школа отработала беседы с родителями, с детьми, и, соответственно, все, что надо было сделать для того, чтобы исключить подобное в дальнейшем», — рассказала Оксана Рожкова, уточнив, что в школе прошла внутренняя проверка, для детей проводятся профилактические мероприятия. По ее словам, родители ученика не предъявляли ей претензий.

Инцидент произошел днем 3 октября за территорией школы. Как уточнила агентству Оксана Рожкова, это произошло не в учебное время. По факту избиения мальчика прокуратура проводит проверку. Во время нее сотрудники ведомства оценят соблюдение законодательства по охране жизни и здоровья детей, а также эффективность работы системы профилактики и пресечения противоправных действий среди молодежи.

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Екатеринбургский пятиклассник, которому диагностировали перелом стенки глазницы после избиения другим учеником, присутствовал на уроках почти сразу после произошедшего. Как сообщила корреспонденту URA.RU директор школы Оксана Рожкова, мальчик «сразу же был в нормальном состоянии». «Все субъекты профилактики о происшествии проинформированы своевременно. Школа отработала беседы с родителями, с детьми, и, соответственно, все, что надо было сделать для того, чтобы исключить подобное в дальнейшем», — рассказала Оксана Рожкова, уточнив, что в школе прошла внутренняя проверка, для детей проводятся профилактические мероприятия. По ее словам, родители ученика не предъявляли ей претензий. Инцидент произошел днем 3 октября за территорией школы. Как уточнила агентству Оксана Рожкова, это произошло не в учебное время. По факту избиения мальчика прокуратура проводит проверку. Во время нее сотрудники ведомства оценят соблюдение законодательства по охране жизни и здоровья детей, а также эффективность работы системы профилактики и пресечения противоправных действий среди молодежи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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