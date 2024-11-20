В Екатеринбурге пятикласснику проломили череп

В Екатеринбурге возле школы №31 12-летний школьник жестоко избил одноклассника. У пострадавшего диагностировали перелом стенки глазницы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«По предварительной информации, днем 3 октября вблизи территории образовательного учреждения 12-летний учащийся нанес телесные повреждения своему однокласснику. При обращении за медпомощью у пострадавшего подростка обнаружены перелом на границе нижней и медиальной стенки левой орбиты глазницы», — следует из сообщения.
Прокуратура уже организовала проверку. Правоохранители оценят соблюдение законодательства по охране жизни и здоровья детей, а также эффективность работы системы профилактики и пресечения противоправных действий среди молодежи.
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