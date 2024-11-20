В Екатеринбурге пятикласснику проломили череп

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Первый снег. Екатеринбург , снег, первый снег, дети, школьники
Драка произошла возле школы № 31 (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге возле школы №31 12-летний школьник жестоко избил одноклассника. У пострадавшего диагностировали перелом стенки глазницы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По предварительной информации, днем 3 октября вблизи территории образовательного учреждения 12-летний учащийся нанес телесные повреждения своему однокласснику. При обращении за медпомощью у пострадавшего подростка обнаружены перелом на границе нижней и медиальной стенки левой орбиты глазницы», — следует из сообщения.

Прокуратура уже организовала проверку. Правоохранители оценят соблюдение законодательства по охране жизни и здоровья детей, а также эффективность работы системы профилактики и пресечения противоправных действий среди молодежи.

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В Екатеринбурге возле школы №31 12-летний школьник жестоко избил одноклассника. У пострадавшего диагностировали перелом стенки глазницы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «По предварительной информации, днем 3 октября вблизи территории образовательного учреждения 12-летний учащийся нанес телесные повреждения своему однокласснику. При обращении за медпомощью у пострадавшего подростка обнаружены перелом на границе нижней и медиальной стенки левой орбиты глазницы», — следует из сообщения. Прокуратура уже организовала проверку. Правоохранители оценят соблюдение законодательства по охране жизни и здоровья детей, а также эффективность работы системы профилактики и пресечения противоправных действий среди молодежи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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