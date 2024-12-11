Назван топ-3 самых высокооплачиваемых рабочих специальностей в Челябинске. Скрин

Челябинские штукатуры стали зарабатывать более 185 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые высокие зарплаты в городе среди рабочих у штукатуров, токарей и бетонщиков
Самые высокие зарплаты в городе среди рабочих у штукатуров, токарей и бетонщиков Фото:

В Челябинской области с начала 2024 года зарплаты у штукатуров выросли в четыре раза, до 185 286 рублей за месяц. Также в топ высокооплачиваемых рабочих специалистов вошли токари с заработком 170 000 рублей и бетонщики с зарплатой 140 000 рублей, сообщили 11 декабря в пресс-службе «Авито Работа».

«С января по ноябрь 2024 года самые высокие зарплатные предложения указывались в вакансиях для штукатуров — за год они выросли на 183% и достигли 185 286 рублей в месяц за полный рабочий день. При этом спрос на этих специалистов за последний год вырос на 187%», — сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

На втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов оказались токари, чей заработок с начала 2024 года увеличился на 30% до 170 тысяч рублей за месяц. Данные специалисты востребованы на промышленных предприятиях, где требуется точная обработка деталей для сборки сложных механизмов.

Бетонщики заняли почетную третью строчку в рейтинге, им предлагают зарплату в среднем в размере 140 тысяч рублей, зарплаты за год выросли на 35%. Спрос на таких специалистов с начала года увеличился на 138%.

В топ самых высокооплачиваемых рабочих специальностей 2024 года в Челябинске попали сразу несколько профессий, занятых в строительной сфере
В топ самых высокооплачиваемых рабочих специальностей 2024 года в Челябинске попали сразу несколько профессий, занятых в строительной сфере
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В Челябинской области с начала 2024 года зарплаты у штукатуров выросли в четыре раза, до 185 286 рублей за месяц. Также в топ высокооплачиваемых рабочих специалистов вошли токари с заработком 170 000 рублей и бетонщики с зарплатой 140 000 рублей, сообщили 11 декабря в пресс-службе «Авито Работа». «С января по ноябрь 2024 года самые высокие зарплатные предложения указывались в вакансиях для штукатуров — за год они выросли на 183% и достигли 185 286 рублей в месяц за полный рабочий день. При этом спрос на этих специалистов за последний год вырос на 187%», — сообщили в пресс-службе «Авито Работа». На втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов оказались токари, чей заработок с начала 2024 года увеличился на 30% до 170 тысяч рублей за месяц. Данные специалисты востребованы на промышленных предприятиях, где требуется точная обработка деталей для сборки сложных механизмов. Бетонщики заняли почетную третью строчку в рейтинге, им предлагают зарплату в среднем в размере 140 тысяч рублей, зарплаты за год выросли на 35%. Спрос на таких специалистов с начала года увеличился на 138%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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