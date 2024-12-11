Россиянам могут запретить брать больше одного кредита

В России могут появиться ограничения на выдачу кредитов по принципу «один кредит в одни руки». Об этом сообщила сенатор и арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова. Она добавила, что решение может быть принято с высокой долей вероятности.
«Вероятность введения ограничения „один кредит в одни руки“ довольно высока», — заявила Епифанова. Ее слова приводит «Газета.Ru». Она уточнила, что данная мера может начать действовать с 2027 года и будет касаться в первую очередь дорогих займов от микрофинансовых организаций.
По ее словам, с июля 2025 года планируется ввести в России лимиты для ипотечных кредитов, учитывая первоначальный взнос заемщика, его долговую нагрузку и другие параметры. Эти меры направлены на защиту граждан от чрезмерной закредитованности и минимизацию рисков для финансовой системы страны, заключила Епифанова.
По итогам первого полугодия текущего года средняя сумма запрашиваемых в РФ микрокредитов выросла на 55%, увеличившись за год с 19,9 тысячи до 30,8 тысячи рублей. При этом объем кредитов в банках по-прежнему в разы превышает объем микрозаймов, передает «Национальная служба новостей».
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