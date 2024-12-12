TNI: советский бомбардировщик М-4 напугал власти США

Советский бомбардировщик М-4 вызвал серьезные опасения у властей США. Об этом сообщает обозреватель журнала National Interest.
«Спустя несколько лет после появления „Быка“ русские разработали еще один бомбардировщик „М-4“, который по-настоящему напугал военные и политические американские элиты: М-4 Мясищева», — отмечается в статье National Interest. Кроме того, по словам автора статьи, разница в характеристиках между российскими и американскими бомбардировщиками стала «политическим бременем» для 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра.
20 января 1953 года состоялся первый полет стратегического реактивного бомбардировщика М-4, который получил от аналитиков НАТО прозвище «Бизон». Этот самолет стал первым в мире серийным межконтинентальным носителем ядерного оружия, опередив на несколько месяцев своего основного конкурента — американский B-52.
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