TNI: советский бомбардировщик М-4 напугал власти США

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В США рассказали о напугавшем Вашингтон советском «Бизоне»
В США рассказали о напугавшем Вашингтон советском «Бизоне» Фото:

Советский бомбардировщик М-4 вызвал серьезные опасения у властей США. Об этом сообщает обозреватель журнала National Interest.

«Спустя несколько лет после появления „Быка“ русские разработали еще один бомбардировщик „М-4“, который по-настоящему напугал военные и политические американские элиты: М-4 Мясищева», — отмечается в статье National Interest.  Кроме того, по словам автора статьи, разница в характеристиках между российскими и американскими бомбардировщиками стала «политическим бременем» для 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра.

20 января 1953 года состоялся первый полет стратегического реактивного бомбардировщика М-4, который получил от аналитиков НАТО прозвище «Бизон». Этот самолет стал первым в мире серийным межконтинентальным носителем ядерного оружия, опередив на несколько месяцев своего основного конкурента — американский B-52.

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Советский бомбардировщик М-4 вызвал серьезные опасения у властей США. Об этом сообщает обозреватель журнала National Interest. «Спустя несколько лет после появления „Быка“ русские разработали еще один бомбардировщик „М-4“, который по-настоящему напугал военные и политические американские элиты: М-4 Мясищева», — отмечается в статье National Interest.  Кроме того, по словам автора статьи, разница в характеристиках между российскими и американскими бомбардировщиками стала «политическим бременем» для 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра. 20 января 1953 года состоялся первый полет стратегического реактивного бомбардировщика М-4, который получил от аналитиков НАТО прозвище «Бизон». Этот самолет стал первым в мире серийным межконтинентальным носителем ядерного оружия, опередив на несколько месяцев своего основного конкурента — американский B-52.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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