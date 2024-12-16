Синоптик поделился с жителями ХМАО прогнозом погоды на Новый год

В конце уходящего года и, с большой вероятностью, в новогоднюю ночь жителям Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска не стоит ждать погодных аномалий — будет тепло и осадков не ожидается. Об этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал корреспонденту URA.RU.
«Новый год ХМАО будет встречать в условиях „не сибирских“ морозов. Ожидаемая температура воздуха в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске в районе -12, -17 градусов», — заявил синоптик. Он отметил, что снегопадов в округе в последнюю неделю декабря не ожидается.
Эксперт добавил, что обильные осадки пройдут округе во второй декаде месяца. За несколько дней до Нового года возможно понижение температуры до -25, -27 градусов, но затем эти показатели выправятся и в завершении года югорчан ждет потепление.
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