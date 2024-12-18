Еда для детей снова подскочила в цене в Курганской области

Средняя цена на овощные консервы для детского питания в Курганской области выросла на 3%. При этом другие виды детского питания наоборот падают в цене. Данные о потребительских ценах за прошедшую неделю предоставил Свердловскстат.
«Выросли в цене консервы овощные для детского питания — на 3%. Цена за килограмм — 771 рубль. На 3,6% снизилась цена на сухие молочные смеси для детского питания. Цена за килограмм составила 1531 рубль. Также почти на 3% упала цена на консервы фруктово-ягодные для детского питания. Цена за килограмм — 503 рублей», — сообщает Свердловскстат.
Значимых изменений в удешевлении продуктов более не происходило. Подорожали за неделю следующие продукты:
- Огурцы свежие: на 7,53%, теперь стоят 213,50 рублей за килограмм;
- Помидоры свежие: на 8,00% до 243,31 рублей за килограмм;
- Куры охлажденные и мороженые: на 4,31% до 208,09 рублей за килограмм;
- Вермишель: на 5,31% до 81,06 рублей за килограмм;
- Свекла столовая: на 5,26% до 42,59 рублей за килограмм;
- Картофель: на 5,25%, теперь стоит 44,88 рублей за килограмм;
- Капуста белокочанная свежая: на 3,25% до 39,10 рублей за килограмм;
- Сыры твердые, полутвердые и мягкие: на 2,75% до 905,25 рублей за килограмм;
- Сметана: на 2,60%, достигнув 333,35 рублей за килограмм;
- Масло сливочное: на 2,51%, достигнув 1245,26 рублей за килограмм;
- Лук репчатый: на 2,09%, достигнув 40,00 рублей за килограмм;
- Маргарин: на 1,99% до 277,38 рублей за килограмм;
- Молоко питьевое цельное пастеризованное (2,5-3,2% жирности): на 1,69%, теперь стоит 89,98 рублей за литр.
- Сосиски, сардельки: на 1,64%, теперь стоят 483,67 рублей за килограмм.
Ранее в Курганской области уже наблюдалось снижение цен на некоторые виды детского питания, включая фруктово-ягодные консервы, которые подешевели на 2,4%, и сметану, цена на которую упала на 1,5%. Однако, в отличие от текущей тенденции к снижению стоимости большинства продуктов детского питания, цены на овощные консервы для детей продолжают расти, что подтверждает последний отчет Свердловскстата о 3%-ном увеличении их стоимости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!