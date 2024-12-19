В Европе обсуждают возможность военного конфликта с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg. О возможном боевом столкновении заговорили в день прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
«Называйте это теневой или гибридной войной.... все на это указывает», — считает Bloomberg. В материале агентства утверждается, что, после окончания спецоперации на Украине (СВО), Европе предстоит столкнуться с «враждебной Россией», чья армия достаточно закалилась в боях.
Отмечается, что некоторые европейские чиновники опасаются прямого военного столкновения с Россией. А надежность гарантий безопасности для Европы со стороны США остается под вопросом, учитывая скорый приход к власти избранного американского лидера Дональда Трампа.
Российские власти не раз говорили, что после СВО никакой новой военной кампании в других странах не будет. Спецоперация проводится для защиты народа Донбасса и выполнения поставленных задач.
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