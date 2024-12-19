Bloomberg: в Европе заговорили о войне с РФ в преддверии прямой линии с Путиным

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В Европе боятся возможной войны с Россией, пишет Bloomberg
В Европе боятся возможной войны с Россией, пишет Bloomberg Фото:

В Европе обсуждают возможность военного конфликта с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg. О возможном боевом столкновении заговорили в день прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

«Называйте это теневой или гибридной войной.... все на это указывает», — считает Bloomberg. В материале агентства утверждается, что, после окончания спецоперации на Украине (СВО), Европе предстоит столкнуться с «враждебной Россией», чья армия достаточно закалилась в боях.

Отмечается, что некоторые европейские чиновники опасаются прямого военного столкновения с Россией. А надежность гарантий безопасности для Европы со стороны США остается под вопросом, учитывая скорый приход к власти избранного американского лидера Дональда Трампа.

Российские власти не раз говорили, что после СВО никакой новой военной кампании в других странах не будет. Спецоперация проводится для защиты народа Донбасса и выполнения поставленных задач. 

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В Европе обсуждают возможность военного конфликта с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg. О возможном боевом столкновении заговорили в день прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. «Называйте это теневой или гибридной войной.... все на это указывает», — считает Bloomberg. В материале агентства утверждается, что, после окончания спецоперации на Украине (СВО), Европе предстоит столкнуться с «враждебной Россией», чья армия достаточно закалилась в боях. Отмечается, что некоторые европейские чиновники опасаются прямого военного столкновения с Россией. А надежность гарантий безопасности для Европы со стороны США остается под вопросом, учитывая скорый приход к власти избранного американского лидера Дональда Трампа. Российские власти не раз говорили, что после СВО никакой новой военной кампании в других странах не будет. Спецоперация проводится для защиты народа Донбасса и выполнения поставленных задач. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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