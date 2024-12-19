До прямой линии Путина осталось 6 часов: где смотреть, можно ли успеть задать вопрос

В московском Гостином Дворе состоятся «Итоги года с Владимиром Путиным»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вопросы Владимиру Путину можно будет задавать до конца пресс-конференции
Вопросы Владимиру Путину можно будет задавать до конца пресс-конференции Фото:

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 19 декабря в прямом эфире. Президент России ответит на вопросы граждан и СМИ во время пресс-конференции, которая пройдет в Гостином дворе в Москве. Подробности о трансляции и возможности задать вопрос в материале URA.RU.

Где и во сколько смотреть прямую линию

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в прямом эфире на ведущих федеральных телеканалах, включая «Первый канал», «Россия 1» и НТВ. Трансляция начнется в 12:00 по московскому времени. Кроме того, следить за мероприятием можно на официальных страницах программы «Итоги года с Владимиром Путиным» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Для радиолюбителей также предусмотрена трансляция программы на волнах радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио Россия».

Агентство URA.RU также будет освещать событие. Самый удобный способ следить за мероприятием — это текстовая онлайн-трансляция. С ней невозможно пропустить важные тезисы. URA.RU запустит ее около 11 часов по московскому времени. А все новости по теме сможете найти в специальном сюжете

Можно ли еще успеть задать вопрос Владимиру Путину

Прием вопросов для программы «Итоги года с Владимиром Путиным» уже стартовал и будет продолжаться до момента окончания мероприятия. Каждый гражданин имеет возможность отправить свой вопрос начиная с 00:00 8 декабря и до завершения программы 19 декабря.

Задать вопрос можно несколькими способами:

  • через официальный сайт программы: moskva-putinu.ru;
  • с помощью СМС- или ММС-сообщений на номер: 0-40-40;
  • по телефону: 8 800 200-40-40.

Текстовые и видеообращения можно отправить в группы:

  • «ВКонтакте»: vk.com/moskvaputinu
  • «Одноклассники»: ok.ru/moskvaputinu

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Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 19 декабря в прямом эфире. Президент России ответит на вопросы граждан и СМИ во время пресс-конференции, которая пройдет в Гостином дворе в Москве. Подробности о трансляции и возможности задать вопрос в материале URA.RU. Где и во сколько смотреть прямую линию Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в прямом эфире на ведущих федеральных телеканалах, включая «Первый канал», «Россия 1» и НТВ. Трансляция начнется в 12:00 по московскому времени. Кроме того, следить за мероприятием можно на официальных страницах программы «Итоги года с Владимиром Путиным» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Для радиолюбителей также предусмотрена трансляция программы на волнах радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио Россия». Можно ли еще успеть задать вопрос Владимиру Путину Прием вопросов для программы «Итоги года с Владимиром Путиным» уже стартовал и будет продолжаться до момента окончания мероприятия. Каждый гражданин имеет возможность отправить свой вопрос начиная с 00:00 8 декабря и до завершения программы 19 декабря. Задать вопрос можно несколькими способами: Текстовые и видеообращения можно отправить в группы:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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