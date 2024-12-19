До прямой линии Путина осталось 6 часов: где смотреть, можно ли успеть задать вопрос

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 19 декабря в прямом эфире. Президент России ответит на вопросы граждан и СМИ во время пресс-конференции, которая пройдет в Гостином дворе в Москве. Подробности о трансляции и возможности задать вопрос в материале URA.RU.
Где и во сколько смотреть прямую линию
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в прямом эфире на ведущих федеральных телеканалах, включая «Первый канал», «Россия 1» и НТВ. Трансляция начнется в 12:00 по московскому времени. Кроме того, следить за мероприятием можно на официальных страницах программы «Итоги года с Владимиром Путиным» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Для радиолюбителей также предусмотрена трансляция программы на волнах радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио Россия».
Агентство URA.RU также будет освещать событие. Самый удобный способ следить за мероприятием — это текстовая онлайн-трансляция. С ней невозможно пропустить важные тезисы. URA.RU запустит ее около 11 часов по московскому времени. А все новости по теме сможете найти в специальном сюжете.
Можно ли еще успеть задать вопрос Владимиру Путину
Прием вопросов для программы «Итоги года с Владимиром Путиным» уже стартовал и будет продолжаться до момента окончания мероприятия. Каждый гражданин имеет возможность отправить свой вопрос начиная с 00:00 8 декабря и до завершения программы 19 декабря.
Задать вопрос можно несколькими способами:
- через официальный сайт программы: moskva-putinu.ru;
- с помощью СМС- или ММС-сообщений на номер: 0-40-40;
- по телефону: 8 800 200-40-40.
Текстовые и видеообращения можно отправить в группы:
- «ВКонтакте»: vk.com/moskvaputinu
- «Одноклассники»: ok.ru/moskvaputinu
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