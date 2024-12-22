Челябинцам назвали топ районов с самым дешевым жильем на «вторичке». Инфографика

23 декабря 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Самое дешевое вторичное жилье продается под Челябинском по 75 000 за «квадрат» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске и пригороде самые бюджетные квартиры на вторичном рынке в ноябре продавались в деревне Казанцево, в Металлургическом районе и в Копейске. Самые дешевое жилье на «вторичке» оказалось в деревне Казанцево, где «квадрат» стоил 75 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «В Челябинске дешевле всего квадратный метр жилья на вторичном рынке стоит в деревне Казанцево, в Металлургическом районе и в Копейске. В деревне Казанцево можно купить готовую квартиру по 74 666 рублей за квадрат, в Металлургическом районе — по 83 606 рублей за квадрат, в Копейске — за 89 371 рубль за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе. При этом наибольшим спросом у покупателей на вторичном рынке в ноябре пользовались квартиры в Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском районах. Средний предпродажный торг составил 8,7%. При средней цене квадратного метра в 98 500 рублей вторичные квартиры после торга в городе продавали по 87 625 рублей за квадрат. Средняя цена квартир на вторичном рынке в Челябинске в конце 2024 года пресс-служба АН «Этажи» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске и пригороде самые бюджетные квартиры на вторичном рынке в ноябре продавались в деревне Казанцево, в Металлургическом районе и в Копейске. Самые дешевое жилье на «вторичке» оказалось в деревне Казанцево, где «квадрат» стоил 75 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «В Челябинске дешевле всего квадратный метр жилья на вторичном рынке стоит в деревне Казанцево, в Металлургическом районе и в Копейске. В деревне Казанцево можно купить готовую квартиру по 74 666 рублей за квадрат, в Металлургическом районе — по 83 606 рублей за квадрат, в Копейске — за 89 371 рубль за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе. При этом наибольшим спросом у покупателей на вторичном рынке в ноябре пользовались квартиры в Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском районах. Средний предпродажный торг составил 8,7%. При средней цене квадратного метра в 98 500 рублей вторичные квартиры после торга в городе продавали по 87 625 рублей за квадрат.