Россельхознадзор предупредил о фальсифицированном твороге

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Творог 9% ООО «РУСМОЛОКО» не прошел по ГОСТУ
Творог 9% ООО «РУСМОЛОКО» не прошел по ГОСТУ Фото:

Россельхознадзором обнаружена фальсификация творога жирностью 9% производителя ООО «РУСМОЛОКО» в Ставропольском крае. Служба выявила подмену сырьевого состава продукта. 

«Россельхознадзор выявил фальсификацию растительными жирами и маслами творога 9% ООО „РУСМОЛОКО“ (Ставропольский край)», — сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Пробы для исследования продукта были отобраны в одном из сетевых магазинов Кабардино-Балкарской Республики. После анализа стало известно, что в данном молочном продукте производителем была совершена подмена сырьевого состава: творог содержит растительные жиры и масла, что нарушает нормы техрегламентов и ГОСТ.

В Россельхознадзоре отметили, что за 2024 год в продуктах ООО «РУСМОЛОКО» неоднократно выявлялись нарушения. У компании не раз отозвали декларации о соответствии и по поводу несоответствующей ГОСТу молочной продукции также направляли уведомления в Роспотребнадзор и правоохранительные органы Ставропольского края и антимонопольную службу. А с апреля в отношении сливочного масла ООО «РУСМОЛОКО» и вовсе были введены ограничения на поставки по территории Евразийского экономического союза.

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Россельхознадзором обнаружена фальсификация творога жирностью 9% производителя ООО «РУСМОЛОКО» в Ставропольском крае. Служба выявила подмену сырьевого состава продукта.  «Россельхознадзор выявил фальсификацию растительными жирами и маслами творога 9% ООО „РУСМОЛОКО“ (Ставропольский край)», — сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Пробы для исследования продукта были отобраны в одном из сетевых магазинов Кабардино-Балкарской Республики. После анализа стало известно, что в данном молочном продукте производителем была совершена подмена сырьевого состава: творог содержит растительные жиры и масла, что нарушает нормы техрегламентов и ГОСТ. В Россельхознадзоре отметили, что за 2024 год в продуктах ООО «РУСМОЛОКО» неоднократно выявлялись нарушения. У компании не раз отозвали декларации о соответствии и по поводу несоответствующей ГОСТу молочной продукции также направляли уведомления в Роспотребнадзор и правоохранительные органы Ставропольского края и антимонопольную службу. А с апреля в отношении сливочного масла ООО «РУСМОЛОКО» и вовсе были введены ограничения на поставки по территории Евразийского экономического союза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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