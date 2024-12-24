Россельхознадзор предупредил о фальсифицированном твороге

Россельхознадзором обнаружена фальсификация творога жирностью 9% производителя ООО «РУСМОЛОКО» в Ставропольском крае. Служба выявила подмену сырьевого состава продукта.
«Россельхознадзор выявил фальсификацию растительными жирами и маслами творога 9% ООО „РУСМОЛОКО“ (Ставропольский край)», — сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Пробы для исследования продукта были отобраны в одном из сетевых магазинов Кабардино-Балкарской Республики. После анализа стало известно, что в данном молочном продукте производителем была совершена подмена сырьевого состава: творог содержит растительные жиры и масла, что нарушает нормы техрегламентов и ГОСТ.
В Россельхознадзоре отметили, что за 2024 год в продуктах ООО «РУСМОЛОКО» неоднократно выявлялись нарушения. У компании не раз отозвали декларации о соответствии и по поводу несоответствующей ГОСТу молочной продукции также направляли уведомления в Роспотребнадзор и правоохранительные органы Ставропольского края и антимонопольную службу. А с апреля в отношении сливочного масла ООО «РУСМОЛОКО» и вовсе были введены ограничения на поставки по территории Евразийского экономического союза.
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