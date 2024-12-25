Росавиация подтвердила ограничения работы аэропорта Казани

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщили в Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 25 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — сообщили в компании. Пост опубликован в официальном telegram-канале Росавиации.
В докладе ведомства отмечается, что сотрудники аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Для них это главный приоритет, подчеркнули в Росавиации.
Введение временных ограничений на работу аэропорта Казань связано с планом «Ковер», который применяется в случаях угрозы безопасности, таких как нелегальное пересечение государственной границы или обнаружение неидентифицированных летательных объектов. Это привело к задержке рейсов и перенаправлению самолетов в другие аэропорты.
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