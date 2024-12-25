Росавиация подтвердила ограничения работы аэропорта Казани

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Аэропорт в Казани временно закрыт
Аэропорт в Казани временно закрыт Фото:

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 25 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — сообщили в компании. Пост опубликован в официальном telegram-канале Росавиации.

В докладе ведомства отмечается, что сотрудники аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Для них это главный приоритет, подчеркнули в Росавиации.

Введение временных ограничений на работу аэропорта Казань связано с планом «Ковер», который применяется в случаях угрозы безопасности, таких как нелегальное пересечение государственной границы или обнаружение неидентифицированных летательных объектов. Это привело к задержке рейсов и перенаправлению самолетов в другие аэропорты.

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Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщили в Росавиации. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 25 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — сообщили в компании. Пост опубликован в официальном telegram-канале Росавиации. В докладе ведомства отмечается, что сотрудники аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Для них это главный приоритет, подчеркнули в Росавиации. Введение временных ограничений на работу аэропорта Казань связано с планом «Ковер», который применяется в случаях угрозы безопасности, таких как нелегальное пересечение государственной границы или обнаружение неидентифицированных летательных объектов. Это привело к задержке рейсов и перенаправлению самолетов в другие аэропорты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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