На Свердловскую область обрушились обломки запущенной ракеты. Фото

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МКС. Москва. stock, stock, союз ракета
Ракету запустили утром 25 декабря (архивное фото) Фото:

В районе Карпинска (Свердловская область) 25 декабря рухнули обломки ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущенной с космодрома «Байконур». Падение ступеней космического корабля запечатлели местные жители.

«После падения в городе было слышно шесть раскатов грома», — передает сообщество «Карпинск» в соцсети «ВКонтакте» слова очевидца. Обломки заметили примерно в 11:00.

Власти Карпинска предупредили о падении отделяющих частей ракеты 18 декабря. Теперь специалистам предстоит найти обломки и утилизировать их.

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В районе Карпинска (Свердловская область) 25 декабря рухнули обломки ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущенной с космодрома «Байконур». Падение ступеней космического корабля запечатлели местные жители. «После падения в городе было слышно шесть раскатов грома», — передает сообщество «Карпинск» в соцсети «ВКонтакте» слова очевидца. Обломки заметили примерно в 11:00. Власти Карпинска предупредили о падении отделяющих частей ракеты 18 декабря. Теперь специалистам предстоит найти обломки и утилизировать их.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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