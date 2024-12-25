Ракету запустили утром 25 декабря (архивное фото)
В районе Карпинска (Свердловская область) 25 декабря рухнули обломки ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущенной с космодрома «Байконур». Падение ступеней космического корабля запечатлели местные жители.
«После падения в городе было слышно шесть раскатов грома», — передает сообщество «Карпинск» в соцсети «ВКонтакте» слова очевидца. Обломки заметили примерно в 11:00.
Власти Карпинска предупредили о падении отделяющих частей ракеты 18 декабря. Теперь специалистам предстоит найти обломки и утилизировать их.
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