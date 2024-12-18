На Свердловскую область упадут обломки ракеты

В районе Карпинска (Свердловская область) упадут обломки ракеты-носителя «Союз-2-1б», которую запустят с космодрома «Байконур» 25 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.
«Администрация городского округа Карпинск информирует о запрете с 22 по 27 декабря нахождения населения в районе возможного падения отделяющихся ступеней ракеты-носителя», — следует из сообщения. Речь идет о территории в 20 километрах севернее поселка Кытлым, в 10-12 километрах северо-западнее поселка Каквинские Печи, в 17 километрах поселка Сосновка, в 4-5 километрах южнее границ заповедника «Денежкин камень» и в 2-3 километрах севернее Конжаковского горного массива.
Ракету могут запустить и в резервную дату — 26 декабря. Власти предупреждают о сильных грохотах и свечении в воздухе в момент попадания обломков в нижние слои атмосферы.
Аналогичную ракету с космодрома Байконур запустили 31 марта. Тогда ее обломки обнаружили в лесу под Карпинском. Мэр Андрей Клопов отметил, что все отделяющиеся части ракеты упали в заданном районе. Впоследствии их достали и утилизировали.
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