В ХМАО после двадцатиградусных морозов придет резкое потепление

После двадцатиградусных морозов в ХМАО придет резкое потепление почти до нуля градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте гидрометцентра ХМАО.
«27 декабря облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег. Температура -8,-13 градусов, местами до -19 градусов. Днем небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель. Температура -3,-8 градусов. 28 декабря облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Температура ночью -9,-14 градусов, днем -6,-11 градусов, местами до -1 градуса», — следует из сообщения синоптиков.
По данным «Яндекс Погоды» в Сургуте 27 и 28 декабря будет снежно, температура днем составит от 8 до 3 градуса ниже нуля. В Нижневартовске также ожидается небольшой снег и потепление до -4 градусов. В Ханты-Мансийске будет идти небольшой снег, температура днем — от 6 до 3 градусов со знаком минус.
Ранее URA.RU писало, что синоптики рассказали о прогнозе погоды на предстоящий Новый год. В последние дни текущего года и во время новогодней ночи жители Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска могут не ожидать климатических аномалий. Ожидается теплая погода без осадков.
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