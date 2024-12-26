Два вертолета ищут обломки ракеты, рухнувшей на севере Свердловской области

Вертолеты совершают облет тайги и ищут фрагменты ракеты Фото: Роман Наумов © URA.RU

Два вертолета отправились на поиски ступеней ракеты-носителя «Союз-2.1б», упавших в районе Карпинска (Свердловская область) во время запуска с космодрома «Байконур». Об этом URA.RU рассказал источник в космической отрасли.

«Двумя вертолетами ведутся работы по поиску упавших отделяющихся ступеней. На сегодняшний день [26 декабря] поиски не увенчались успехом. На новогодние праздники работы будут приостановлены, а потом продолжены», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в уральскую тайгу упала вторая ступень ракеты «Союз», две створки головного обтекателя и три створки хвостового отсека. Сейчас их ищут представители Роскосмоса и МЧС. Предположительно, 27 декабря погода уже не позволит искать ступени.

Фрагменты ракеты упали в районе Карпинска 25 декабря. Очевидцы сообщали, что слышали «шесть раскатов грома». Некоторым даже повезло заснять космические объекты в небе.