«Семья в 21-23»: свердловские власти планируют снизить возраст рождения первого ребенка

Одна из задач властей Свердловской области в 2025 году — снизить возраст рождения первого ребенка, заявил заместитель губернатора региона Павел Креков. По его словам, семья должна появляться уже в 21-23 года.
«Задача сделать так, чтобы семьи появлялись раньше, упаси бог, не в 14 и не в 16 лет. Когда человек стал совершеннолетним, когда он уже отвечает за свои поступки, но еще учится… Если семья будет появляться в 21-23 года, золотое время, это как раз нормально», — заявил Креков в эфире ОТВ.
Он подчеркнул, что молодым мамам в регионе с 2025 года будет положена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей после рождения ребенка. Еще одна мера поддержки студенческих семей — компенсация расходов на уплату процентов по ипотеке.
Креков отметил, что сейчас обсуждается возможность применения налоговых льгот для предпринимателей, которые введут дополнительные способы стимуляции деторождения. «Предприятия делают программы, они включают это в трудовые соглашения. Мы их всячески к этому призываем», — сказал он.
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