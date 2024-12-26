Проректор ЮУрГГПУ Рябчук получил срок за взятки от студентов

Павел Рябчук получал взятки от студентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ, Челябинск) Павла Рябчука 27 декабря приговорили к условному сроку на четыре года за взятки от студентов. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала Курчатовского райсуда.

«Назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года с запретом занимать должности на срок три года», — зачитала приговор судья Екатерина Руденко. В срок наказания зачтены периоды, когда Рябчук был под домашним арестом и под запретом определенных действий.

Кроме того, суд приговорил взыскать 253 тысячи рублей, полученных в результате взятки, в доход государства. До этого момента сохранится арест на автомобиль. С момента вступления в силу решения суда аресты на другое имущество будут сняты. От комментария для URA.RU Рябчук отказался.

Волна задержаний в вузе началась в конце января 2023 года. Сначала под следствие попал замдиректора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антон Семченко. На следующий день силовики пришли за Рябчуком, а через два месяца сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Челябинской области задержали начальницу Семченко — Елену Гнатышину. Всех обвинили в получении взяток от студентов.

Семченко уже получил свое наказание: ему назначили штраф в размере двух миллионов рублей. Дело Гнатышиной сейчас рассматривает Тракторозаводский райсуд Челябинска.