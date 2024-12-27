В Кремле ответили на требование депутата Азербайджана извиниться за падение самолета

Песков: расследование по поводу падения самолета в Казахстане продолжается
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Владимир Путин. Прямая линия "Итоги года 2024". Москва, песков дмитрий
Кремль в данный момент не готов давать оценку ходу расследования, заявил Песков Фото:

В Кремле ответили на требование депутата Азербайджана извиниться за падение самолета в Казахстане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время идет расследование инцидента и какой-то иной информации по этому поводу нет.

«Мы видели [требование], но мне нечего добавить к тому, что я уже сказал», — заявил Песков. Он отметил, что в настоящее время идет расследование инцидента и до тех пор, пока не будут получены результаты, Кремль не собирается давать оценку происходящему.

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Песков напомнил, что в России существуют авиационные власти, которые способны предоставить необходимую информацию. В этом контексте любые комментарии могут поступать только от них, заключил пресс-секретарь.

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В Кремле ответили на требование депутата Азербайджана извиниться за падение самолета в Казахстане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время идет расследование инцидента и какой-то иной информации по этому поводу нет. «Мы видели [требование], но мне нечего добавить к тому, что я уже сказал», — заявил Песков. Он отметил, что в настоящее время идет расследование инцидента и до тех пор, пока не будут получены результаты, Кремль не собирается давать оценку происходящему. Песков напомнил, что в России существуют авиационные власти, которые способны предоставить необходимую информацию. В этом контексте любые комментарии могут поступать только от них, заключил пресс-секретарь.
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