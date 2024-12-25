В Казахстане разбился самолет, летевший в Чечню: подробности авиакатастрофы

В западной части Казахстана недалеко от Актау потерпел крушение пассажирский самолет компании Az Airlines. Он направлялся из Баку в Грозный. На месте ЧП работают спецслужбы. Подробнее о первых минутах случившегося — в материале URA.RU.
Что произошло
Недалеко от города Актау на западе Казахстана упал пассажирский самолет авиакомпании Az Airlines. Он направлялся из Баку в Грозный. Очевидцы успели заснять момент падения.
Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» назвала крушение в Казахстане самолета Embraer 190 вынужденной посадкой. Воздушное судно летело из Баку в Грозный.
«Самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный № J2-8243 авиакомпании „Азербайджанские авиалинии“, совершил вынужденную посадку в 3 км недалеко от города Актау», — передает telegram-канал.
Причина ЧП
Пассажирский самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, мог потерпеть крушение из-за столкновения со стаей птиц. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.
«По предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение самолета со стаей птиц, сообщили в компании», — передает Sputnik Азербайджан в своем telegram-канале. Там добавили, что воздушное судно произвело аварийную посадку на расстоянии трех километров от города Актау.
После крушения самолет развалился на части, сообщает РБК. Хвостовой отсек отсоединился и перевернулся.
МЧС Казахстана сообщило о выживших
На борту самолета находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа. Сейчас в командном центре МЧС Казахстана создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий авиакатастрофы.
По сообщению МЧС Казахстана, после крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау есть выжившие. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале ведомства.
«Пятый канал» после крушения самолета, ссылаясь на МЧС, заявил о госпитализации 25 человек. Авиакомпания, которой принадлежит борт, сообщила, что детей среди пассажиров не было.
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