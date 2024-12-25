В Казахстане разбился пассажирский самолет: что происходит на месте крушения. Фоторепортаж

Самолет рейса Баку-Грозный потерпел крушение около Актау в Казахстане
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Самолет рейса Баку (Азербайджан) — Грозный (Чечня) потерпел крушение около города Актау в Казахстане
Самолет рейса Баку (Азербайджан) — Грозный (Чечня) потерпел крушение около города Актау в Казахстане Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Самолет рейса Баку (Азербайджан) — Грозный (Чечня) потерпел крушение около города Актау в Казахстане. На борту находились 69 человек, в том числе — пять членов экипажа. Предварительно, известно о 32 выживших, из которых — двое детей. На место направлены силы МЧС и ДЧС, пожарные и медработники. Всего по происшествию задействованы около 700 человек. Фотографии с последствиями крушения с места инцидента — в материале URA.RU.

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Самолет рейса Баку (Азербайджан) — Грозный (Чечня) потерпел крушение около города Актау в Казахстане. На борту находились 69 человек, в том числе — пять членов экипажа. Предварительно, известно о 32 выживших, из которых — двое детей. На место направлены силы МЧС и ДЧС, пожарные и медработники. Всего по происшествию задействованы около 700 человек. Фотографии с последствиями крушения с места инцидента — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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