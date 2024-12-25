Самолет рейса Баку (Азербайджан) — Грозный (Чечня) потерпел крушение около города Актау в Казахстане
новость из сюжетаВ Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный
Самолет рейса Баку (Азербайджан) — Грозный (Чечня) потерпел крушение около города Актау в Казахстане. На борту находились 69 человек, в том числе — пять членов экипажа. Предварительно, известно о 32 выживших, из которых — двое детей. На место направлены силы МЧС и ДЧС, пожарные и медработники. Всего по происшествию задействованы около 700 человек. Фотографии с последствиями крушения с места инцидента — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.