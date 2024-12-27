Причина крушения самолета возле Актау и отмена рейсов в РФ Азербайджаном: новые подробности о ЧП

Министр Набиев: обломки самолета Embraer в Актау говорят о внешнем воздействии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Азербайджан приостановил перелеты в Россию после крушения самолета Embraer в Актау
Азербайджан приостановил перелеты в Россию после крушения самолета Embraer в Актау Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Прошло два дня с момента крушения самолета Embraer в Казахстане (Актау). За это время Азербайджан приостановил рейсы в российские города, а также назвал причину крушения своего судна. Там рассматривают версию о внешнем воздействии. URA.RU сообщает новые подробности трагедии, унесшей жизн 38 человек.

Прична крушения — вмешательство

Также в компании AZAL отметили, что самолет упал по причине физического и технического внешнего вмешательства. Об этом представители написали в соцсети X. В день крушения самолета глава Азербайджана Ильхам Алиев настоятельно просил избегать спекуляций и выводов, пока продолжается расследования. 

Спустя время министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что упавший в Актау борт мог подвергнуться вмешательству извне. Об этом он рассказал журналистам.

"Первоначальный вывод экспертов заключается в том, что имело место вмешательство извне, основание говорить об этом дают обломки самолета на земле и показания свидетелей. Тип вооружения, использованного при внешнем вмешательстве, будет установлен следствием", — уточнил Набиев. Его слова передает РИА Новости. Министр акцентировал внимание на повреждениях самолета. 

Азербайджан запрещает полеты в города РФ

Крупнейшая авиакомпания Азербайджана, Azerbaijan Airlines (AZAL), к которой и относился потрепевший крушение Embraer, объявила о  приостановке рейсов в ряд городов России, включая Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. Приостановка полетов связана с необходимостью детального расследования недавней авиакатастрофы, отметили в компании.

«Азербайджанские авиалинии» приостанавливают рейсы из Баку ... до завершения окончательного расследования», — заявили в компании. Решение о приостановке было принято на основании указания Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана. Спустя время список городов РФ, куда пока что запрещен влет, пополнился Владикавказом, Нижним Новгородом и Саратовым.

При этом еще в день крушения Баку временно отменил перелеты из Баку в Грозный и Махачкалу. Изначально самолет Embraer совершал перелет именно из Баку в столицу Чечни.

Что говорят в Росавиации

Не отрицают украинского вмешательства

Глава Росавиации Дмитрий Ядров провел брифинг с журналистами и рассказал о версии, которой придерживается ведомство. По его словам, есть вероятность того, что Киев может быть причастен к крушению. 

Он пояснил, что в тот момент, когда самолет подлетал к Грозному, в городе был введен план «Ковер». Причиной действий чеченских властей послужили украиснкие беспилотники, которые в тот момент пытались атаковать республику, подчеркнул Ядров. 

Экипаж сам принял решение лететь в Актау

Далее Ядров уточнил, что экипаж самолета предпринимал две попытки посадить самолет в Грозном, но безуспешно. Тогда со стороны Чечни было предложено посадить судно в ближайшем аэропорту, однако экипаж воздушного судна самостоятельно принял решение полететь в Актау, пояснил глава ведомства.

МИД РФ заявил о фейках политического характера

Министерство иностранных дел России официально опровергло слухи о проведении переговоров по катастрофе с Азербайджаном и Казахстаном. Представители ведомтсва отметили, что информация о таких переговорах не соответствует действительности. Данные фейки носят политический подтекст, отметили в министерстве.

В Чечне объявили траур

Власти Чечни объявили 28 декабря днем траура после авиакатастрофы, произошедшей в Казахстане. Указ о дне траура подписал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю. <...> Объявить траур на территории Чеченской Республики 28 декабря 2024 года», — говорится в тексте указа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прошло два дня с момента крушения самолета Embraer в Казахстане (Актау). За это время Азербайджан приостановил рейсы в российские города, а также назвал причину крушения своего судна. Там рассматривают версию о внешнем воздействии. URA.RU сообщает новые подробности трагедии, унесшей жизн 38 человек. Прична крушения — вмешательство Также в компании AZAL отметили, что самолет упал по причине физического и технического внешнего вмешательства. Об этом представители написали в соцсети X. В день крушения самолета глава Азербайджана Ильхам Алиев настоятельно просил избегать спекуляций и выводов, пока продолжается расследования.  Спустя время министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что упавший в Актау борт мог подвергнуться вмешательству извне. Об этом он рассказал журналистам. Азербайджан запрещает полеты в города РФ Крупнейшая авиакомпания Азербайджана, Azerbaijan Airlines (AZAL), к которой и относился потрепевший крушение Embraer, объявила о  приостановке рейсов в ряд городов России, включая Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. Приостановка полетов связана с необходимостью детального расследования недавней авиакатастрофы, отметили в компании. «Азербайджанские авиалинии» приостанавливают рейсы из Баку ... до завершения окончательного расследования», — заявили в компании. Решение о приостановке было принято на основании указания Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана. Спустя время список городов РФ, куда пока что запрещен влет, пополнился Владикавказом, Нижним Новгородом и Саратовым. При этом еще в день крушения Баку временно отменил перелеты из Баку в Грозный и Махачкалу. Изначально самолет Embraer совершал перелет именно из Баку в столицу Чечни. Что говорят в Росавиации Не отрицают украинского вмешательства Глава Росавиации Дмитрий Ядров провел брифинг с журналистами и рассказал о версии, которой придерживается ведомство. По его словам, есть вероятность того, что Киев может быть причастен к крушению.  Он пояснил, что в тот момент, когда самолет подлетал к Грозному, в городе был введен план «Ковер». Причиной действий чеченских властей послужили украиснкие беспилотники, которые в тот момент пытались атаковать республику, подчеркнул Ядров.  Экипаж сам принял решение лететь в Актау Далее Ядров уточнил, что экипаж самолета предпринимал две попытки посадить самолет в Грозном, но безуспешно. Тогда со стороны Чечни было предложено посадить судно в ближайшем аэропорту, однако экипаж воздушного судна самостоятельно принял решение полететь в Актау, пояснил глава ведомства. МИД РФ заявил о фейках политического характера Министерство иностранных дел России официально опровергло слухи о проведении переговоров по катастрофе с Азербайджаном и Казахстаном. Представители ведомтсва отметили, что информация о таких переговорах не соответствует действительности. Данные фейки носят политический подтекст, отметили в министерстве. В Чечне объявили траур Власти Чечни объявили 28 декабря днем траура после авиакатастрофы, произошедшей в Казахстане. Указ о дне траура подписал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю. <...> Объявить траур на территории Чеченской Республики 28 декабря 2024 года», — говорится в тексте указа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...