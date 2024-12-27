Причина крушения самолета возле Актау и отмена рейсов в РФ Азербайджаном: новые подробности о ЧП

Прошло два дня с момента крушения самолета Embraer в Казахстане (Актау). За это время Азербайджан приостановил рейсы в российские города, а также назвал причину крушения своего судна. Там рассматривают версию о внешнем воздействии. URA.RU сообщает новые подробности трагедии, унесшей жизн 38 человек.
Прична крушения — вмешательство
Также в компании AZAL отметили, что самолет упал по причине физического и технического внешнего вмешательства. Об этом представители написали в соцсети X. В день крушения самолета глава Азербайджана Ильхам Алиев настоятельно просил избегать спекуляций и выводов, пока продолжается расследования.
Спустя время министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что упавший в Актау борт мог подвергнуться вмешательству извне. Об этом он рассказал журналистам.
"Первоначальный вывод экспертов заключается в том, что имело место вмешательство извне, основание говорить об этом дают обломки самолета на земле и показания свидетелей. Тип вооружения, использованного при внешнем вмешательстве, будет установлен следствием", — уточнил Набиев. Его слова передает РИА Новости. Министр акцентировал внимание на повреждениях самолета.
Азербайджан запрещает полеты в города РФ
Крупнейшая авиакомпания Азербайджана, Azerbaijan Airlines (AZAL), к которой и относился потрепевший крушение Embraer, объявила о приостановке рейсов в ряд городов России, включая Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. Приостановка полетов связана с необходимостью детального расследования недавней авиакатастрофы, отметили в компании.
«Азербайджанские авиалинии» приостанавливают рейсы из Баку ... до завершения окончательного расследования», — заявили в компании. Решение о приостановке было принято на основании указания Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана. Спустя время список городов РФ, куда пока что запрещен влет, пополнился Владикавказом, Нижним Новгородом и Саратовым.
При этом еще в день крушения Баку временно отменил перелеты из Баку в Грозный и Махачкалу. Изначально самолет Embraer совершал перелет именно из Баку в столицу Чечни.
Что говорят в Росавиации
Не отрицают украинского вмешательства
Глава Росавиации Дмитрий Ядров провел брифинг с журналистами и рассказал о версии, которой придерживается ведомство. По его словам, есть вероятность того, что Киев может быть причастен к крушению.
Он пояснил, что в тот момент, когда самолет подлетал к Грозному, в городе был введен план «Ковер». Причиной действий чеченских властей послужили украиснкие беспилотники, которые в тот момент пытались атаковать республику, подчеркнул Ядров.
Экипаж сам принял решение лететь в Актау
Далее Ядров уточнил, что экипаж самолета предпринимал две попытки посадить самолет в Грозном, но безуспешно. Тогда со стороны Чечни было предложено посадить судно в ближайшем аэропорту, однако экипаж воздушного судна самостоятельно принял решение полететь в Актау, пояснил глава ведомства.
МИД РФ заявил о фейках политического характера
Министерство иностранных дел России официально опровергло слухи о проведении переговоров по катастрофе с Азербайджаном и Казахстаном. Представители ведомтсва отметили, что информация о таких переговорах не соответствует действительности. Данные фейки носят политический подтекст, отметили в министерстве.
В Чечне объявили траур
Власти Чечни объявили 28 декабря днем траура после авиакатастрофы, произошедшей в Казахстане. Указ о дне траура подписал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю. <...> Объявить траур на территории Чеченской Республики 28 декабря 2024 года», — говорится в тексте указа.
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