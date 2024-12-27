Министр Азербайджана заявил о «внешнем воздействии» на самолет Embraer 190

Самолет Embraer 190 потерпел крушение в результате воздействия извне. Об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.
«Первоначальный вывод экспертов заключается в том, что имело место вмешательство извне, основание говорить об этом дают обломки самолета на земле и показания свидетелей. Тип вооружения, использованного при внешнем вмешательстве, будет установлен следствием», — заявил Набиев. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что вопрос о разрешении на посадку будет определен по результатам расследования, как и цель аварийной посадки пилота и отключение GPS.
Самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау в Казахстане. На борту самолета находились 67 человек, включая пять членов экипажа. При этом погибли 38 человек, остальным удалось выжить. В результате инцидента авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в 10 городов России.
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