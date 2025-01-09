Япония ввела санкции против трех банков России

Япония вводит санкции против 11 физических, 29 юридических лиц из РФ, а также трех банков — ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк. Об этом следует из решения кабмина.
Япония в рамках санкций вводит ограничения на экспорт в отношении 22 компаний из РФ — говорится в документе. Ограничения также коснулись одного гражданина КНДР, одного банка из Грузии. Кроме того, меры затронут 31 фирму из КНР, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда, Турции — решение кабмина.
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Япония вводит санкции против 11 физических, 29 юридических лиц из РФ, а также трех банков — ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк. Об этом следует из решения кабмина. Япония в рамках санкций вводит ограничения на экспорт в отношении 22 компаний из РФ — говорится в документе. Ограничения также коснулись одного гражданина КНДР, одного банка из Грузии. Кроме того, меры затронут 31 фирму из КНР, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда, Турции — решение кабмина.