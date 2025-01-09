09 января 2025

Япония ввела санкции против трех банков России

Япония ввела санкции на ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк
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Виды Москвы-Сити, флаг японии, японский флаг
Япония вводит санкции против 11 физических и 29 юридических лиц из РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Япония вводит санкции против 11 физических, 29 юридических лиц из РФ, а также трех банков — ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк. Об этом следует из решения кабмина.

Япония в рамках санкций вводит ограничения на экспорт в отношении 22 компаний из РФ — говорится в документе. Ограничения также коснулись одного гражданина КНДР, одного банка из Грузии. Кроме того, меры затронут 31 фирму из КНР, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда, Турции — решение кабмина.

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Япония вводит санкции против 11 физических, 29 юридических лиц из РФ, а также трех банков — ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк. Об этом следует из решения кабмина. Япония в рамках санкций вводит ограничения на экспорт в отношении 22 компаний из РФ — говорится в документе. Ограничения также коснулись одного гражданина КНДР, одного банка из Грузии. Кроме того, меры затронут 31 фирму из КНР, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда, Турции — решение кабмина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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