Япония ввела санкции против трех банков России

Япония ввела санкции на ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк

10 января 2025 в 06:35 Размер текста - 17 +

Япония вводит санкции против 11 физических и 29 юридических лиц из РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Япония вводит санкции против 11 физических, 29 юридических лиц из РФ, а также трех банков — ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк. Об этом следует из решения кабмина. Япония в рамках санкций вводит ограничения на экспорт в отношении 22 компаний из РФ — говорится в документе. Ограничения также коснулись одного гражданина КНДР, одного банка из Грузии. Кроме того, меры затронут 31 фирму из КНР, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда, Турции — решение кабмина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Япония вводит санкции против 11 физических, 29 юридических лиц из РФ, а также трех банков — ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк. Об этом следует из решения кабмина. Япония в рамках санкций вводит ограничения на экспорт в отношении 22 компаний из РФ — говорится в документе. Ограничения также коснулись одного гражданина КНДР, одного банка из Грузии. Кроме того, меры затронут 31 фирму из КНР, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда, Турции — решение кабмина.