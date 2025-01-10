10 января 2025

В Тюменской области уголовный срок грозит виновнику ДТП с пассажирским автобусом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП пострадал ребенок (архивное фото)
В ДТП пострадал ребенок (архивное фото) Фото:

В Тюменской области на 63 километре трассы Тюмень — Омск днем 10 января автобус с пассажирами влетел в столб и опрокинулся в кювет. В региональном Управлении СК РФ по данному происшествию возбуждено уголовное дело.

«Сегодня, 10 января 2025 года, на 63 км автодороги Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск водитель пассажирского маршрутного автобуса междугороднего въехал в столб с последующим съездом в кювет. По факту ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)» — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, водитель потерял контроль над транспортным средством, что и стало причиной ДТП. В результате произошедшего трое пассажиров, в том числе несовершеннолетний ребенок, пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

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В Тюменской области на 63 километре трассы Тюмень — Омск днем 10 января автобус с пассажирами влетел в столб и опрокинулся в кювет. В региональном Управлении СК РФ по данному происшествию возбуждено уголовное дело. «Сегодня, 10 января 2025 года, на 63 км автодороги Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск водитель пассажирского маршрутного автобуса междугороднего въехал в столб с последующим съездом в кювет. По факту ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)» — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, водитель потерял контроль над транспортным средством, что и стало причиной ДТП. В результате произошедшего трое пассажиров, в том числе несовершеннолетний ребенок, пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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