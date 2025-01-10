В Тюменской области на 63 километре трассы Тюмень — Омск днем 10 января автобус с пассажирами влетел в столб и опрокинулся в кювет. В региональном Управлении СК РФ по данному происшествию возбуждено уголовное дело.
«Сегодня, 10 января 2025 года, на 63 км автодороги Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск водитель пассажирского маршрутного автобуса междугороднего въехал в столб с последующим съездом в кювет. По факту ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)» — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, водитель потерял контроль над транспортным средством, что и стало причиной ДТП. В результате произошедшего трое пассажиров, в том числе несовершеннолетний ребенок, пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
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