10 января 2025

Мужчина спас жену на пожаре в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожара составила 136 квадратных метров
Площадь пожара составила 136 квадратных метров Фото:

В селе Васькино Суксунского муниципального округа (Пермский край) произошел пожар в котельной жилого дома. Мужчина спас свою супругу и вышел с ней на улицу. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«Ночью в селе Васькино Суксунского МО загорелась котельная жилого дома. Мужчина, обнаружив возгорание, разбудил супругу и вместе с ней вышел на улицу. Пострадавших нет», — рассказали в краевом МЧС.

В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 136 квадратных метров. Было задействовано 14 огнеборцев и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается специалистами.

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В селе Васькино Суксунского муниципального округа (Пермский край) произошел пожар в котельной жилого дома. Мужчина спас свою супругу и вышел с ней на улицу. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. «Ночью в селе Васькино Суксунского МО загорелась котельная жилого дома. Мужчина, обнаружив возгорание, разбудил супругу и вместе с ней вышел на улицу. Пострадавших нет», — рассказали в краевом МЧС. В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 136 квадратных метров. Было задействовано 14 огнеборцев и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается специалистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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