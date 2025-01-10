Мужчина спас жену на пожаре в Пермском крае

Площадь пожара составила 136 квадратных метров
В селе Васькино Суксунского муниципального округа (Пермский край) произошел пожар в котельной жилого дома. Мужчина спас свою супругу и вышел с ней на улицу. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
«Ночью в селе Васькино Суксунского МО загорелась котельная жилого дома. Мужчина, обнаружив возгорание, разбудил супругу и вместе с ней вышел на улицу. Пострадавших нет», — рассказали в краевом МЧС.
В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 136 квадратных метров. Было задействовано 14 огнеборцев и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается специалистами.
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