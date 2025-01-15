ВСУ в Курской области направляют на штурм элитные подразделения

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ВСУ в Курской области отправляют на штурм элиту
ВСУ в Курской области отправляют на штурм элиту Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Командование ВСУ отправляет на штурм под Курском элитные подразделения, включая Силы специальных операций (ССО). Об этом сообщили в силовых структурах РФ.

«В Курской области ВСУ задействуют элитные подразделения, в том числе ССО», — передает ТАСС слова источника. Подразделения ССО, которые ранее использовались преимущественно для операций в тылу, теперь активно включены в боевые действия на передовой.

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Командование ВСУ отправляет на штурм под Курском элитные подразделения, включая Силы специальных операций (ССО). Об этом сообщили в силовых структурах РФ. «В Курской области ВСУ задействуют элитные подразделения, в том числе ССО», — передает ТАСС слова источника. Подразделения ССО, которые ранее использовались преимущественно для операций в тылу, теперь активно включены в боевые действия на передовой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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