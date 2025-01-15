ВСУ в Курской области направляют на штурм элитные подразделения

ВСУ в Курской области отправляют на штурм элиту
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Командование ВСУ отправляет на штурм под Курском элитные подразделения, включая Силы специальных операций (ССО). Об этом сообщили в силовых структурах РФ.
«В Курской области ВСУ задействуют элитные подразделения, в том числе ССО», — передает ТАСС слова источника. Подразделения ССО, которые ранее использовались преимущественно для операций в тылу, теперь активно включены в боевые действия на передовой.
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