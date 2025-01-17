Челябинские новостройки за год подорожали на 44%

17 января 2025 в 16:16 Размер текста - 17 +

Стоимость новых квартир выросла до 114,6 тысяч рублей за «квадрат» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с декабря 2023 по декабрь 2024 года стоимость квартир в новостройках выросла на 43,7%, до 114,6 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе АН «Прайд Групп». «В Челябинске на первичном рынке недвижимости с декабря 2023 года по декабрь 2024-го средняя цена выросла на 44 тысячи рублей или на 43,7% за квадратный метр. Стоимость „квадрата“ достигла 144,6 тысячи рублей», — сообщается на сайте «Прайд Групп». Из всех городов России самый значительный рост цены на первичном рынке квартир был отмечен в Москве. Средняя стоимость метра в столичных новостройках за указанный период выросла на 45 тысяч рублей или 12% —до 421,2 тысячи рублей за квадрат. В наименьшей степени новое жилье подорожало в Красноярске, где за аналогичный период новостройки выросли в цене на 3,6% или на 4,6 тысячи рублей за «квадрат». Квадратный метр в новостройках вырос в цене почти до 135 тысяч рублей. Также умеренно подорожало новое жилье в Санкт-Петербурге — на 14,3 тысячи рублей или на 5,6%, до 270 тысяч рублей за квадратный метр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с декабря 2023 по декабрь 2024 года стоимость квартир в новостройках выросла на 43,7%, до 114,6 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе АН «Прайд Групп». «В Челябинске на первичном рынке недвижимости с декабря 2023 года по декабрь 2024-го средняя цена выросла на 44 тысячи рублей или на 43,7% за квадратный метр. Стоимость „квадрата“ достигла 144,6 тысячи рублей», — сообщается на сайте «Прайд Групп». Из всех городов России самый значительный рост цены на первичном рынке квартир был отмечен в Москве. Средняя стоимость метра в столичных новостройках за указанный период выросла на 45 тысяч рублей или 12% —до 421,2 тысячи рублей за квадрат. В наименьшей степени новое жилье подорожало в Красноярске, где за аналогичный период новостройки выросли в цене на 3,6% или на 4,6 тысячи рублей за «квадрат». Квадратный метр в новостройках вырос в цене почти до 135 тысяч рублей. Также умеренно подорожало новое жилье в Санкт-Петербурге — на 14,3 тысячи рублей или на 5,6%, до 270 тысяч рублей за квадратный метр.