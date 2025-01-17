Газопровод из России в Иран пройдет через Азербайджан

Газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
«[Газопровод пройдет] через Азербайджан, маршрут согласован. Сейчас находимся в финальной стадии переговоров — утверждение цены», — передает слова Цивилева ТАСС. Министр добавил, что на первом этапе планируется объем поставок около двух миллиардов кубометров газа в год, с возможностью увеличения до 55 миллиардов кубометров.
Россия и Иран подписали стратегический меморандум о поставках газа, по которому ежедневные объемы могут достигать 300 миллионов кубометров, передает «Царьград». Договор рассчитан на 30 лет и может приносить Ирану около 10-12 миллиардов долларов ежегодно. В обсуждение также вовлечены Катар и Туркменистан, а Тегеран с «Газпромом» уже определил совместные проекты на 40 миллиардов долларов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.