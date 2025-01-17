Газопровод из России в Иран пройдет через Азербайджан

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Поставки на первом этапе могут составить до двух млрд кубометров газа, заявил Цивилев
Поставки на первом этапе могут составить до двух млрд кубометров газа, заявил Цивилев Фото:

Газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

«[Газопровод пройдет] через Азербайджан, маршрут согласован. Сейчас находимся в финальной стадии переговоров — утверждение цены», — передает слова Цивилева ТАСС. Министр добавил, что на первом этапе планируется объем поставок около двух миллиардов кубометров газа в год, с возможностью увеличения до 55 миллиардов кубометров.

Россия и Иран подписали стратегический меморандум о поставках газа, по которому ежедневные объемы могут достигать 300 миллионов кубометров, передает «Царьград». Договор рассчитан на 30 лет и может приносить Ирану около 10-12 миллиардов долларов ежегодно. В обсуждение также вовлечены Катар и Туркменистан, а Тегеран с «Газпромом» уже определил совместные проекты на 40 миллиардов долларов.

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Газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. «[Газопровод пройдет] через Азербайджан, маршрут согласован. Сейчас находимся в финальной стадии переговоров — утверждение цены», — передает слова Цивилева ТАСС. Министр добавил, что на первом этапе планируется объем поставок около двух миллиардов кубометров газа в год, с возможностью увеличения до 55 миллиардов кубометров. Россия и Иран подписали стратегический меморандум о поставках газа, по которому ежедневные объемы могут достигать 300 миллионов кубометров, передает «Царьград». Договор рассчитан на 30 лет и может приносить Ирану около 10-12 миллиардов долларов ежегодно. В обсуждение также вовлечены Катар и Туркменистан, а Тегеран с «Газпромом» уже определил совместные проекты на 40 миллиардов долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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