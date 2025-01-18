18 января 2025

Пьяный дебошир разбил стекла у девяти машин в деревне под Пермью. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина был вооружен лопатой
Мужчина был вооружен лопатой Фото:

Пьяный мужчина 18 января разбил лопатой стекла автомобилей во дворе жилого дома в деревне Кондратово Пермского района. Об этом сообщили местные жители.

«В Кондратово пьяный мужчина разбил лопатой девять лобовых стекол у машин», — на слова очевидцев ссылается telegram-канал «ЧП Пермь». К сообщению прикреплено видео. На кадрах — дебошира пытаются успокоить двое, завязывается драка.

Злоумышленником оказался житель Уфы. Он приехал в Пермь на заработки. Чтобы возместить ущерб, ему пришлось взять кредит.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

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Пьяный мужчина 18 января разбил лопатой стекла автомобилей во дворе жилого дома в деревне Кондратово Пермского района. Об этом сообщили местные жители. «В Кондратово пьяный мужчина разбил лопатой девять лобовых стекол у машин», — на слова очевидцев ссылается telegram-канал «ЧП Пермь». К сообщению прикреплено видео. На кадрах — дебошира пытаются успокоить двое, завязывается драка. Злоумышленником оказался житель Уфы. Он приехал в Пермь на заработки. Чтобы возместить ущерб, ему пришлось взять кредит. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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