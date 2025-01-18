Пьяный мужчина 18 января разбил лопатой стекла автомобилей во дворе жилого дома в деревне Кондратово Пермского района. Об этом сообщили местные жители.
«В Кондратово пьяный мужчина разбил лопатой девять лобовых стекол у машин», — на слова очевидцев ссылается telegram-канал «ЧП Пермь». К сообщению прикреплено видео. На кадрах — дебошира пытаются успокоить двое, завязывается драка.
Злоумышленником оказался житель Уфы. Он приехал в Пермь на заработки. Чтобы возместить ущерб, ему пришлось взять кредит.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
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